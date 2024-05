Napoli, grande successo per la Fashion Week

Grande successo per il finale della due giorni di maggio della kermesse “Napoli Fashion Week”, con la serata di gala di sabato 25 maggio che si è svolta presso il Complesso di San Domenico Maggiore. Un vero trionfo, reso possibile anche grazie alla partecipazione di brand di fama internazionale, che sin da subito hanno creduto nel progetto: unire l’arte alla moda .



Partner di questa bellissima edizione sono stati Elmas Phil di Francesco Mangiacapre, Sarah Cole capitanata da Francesco Casillo, La Bulla Eventi di Pina Ricciardi, LP produzioni di Luciana Esposito, Sorbillo di Gino Sorbillo, Artes TV di Antonio Auricchio, Eccociqua di Franco Capasso, Sett TV di Giorgio Scelzi, dal mondo delle riviste glam e fashion si è avuta l'importante presenza del magazine Top Model Magazine e per i piccoli Monelli Kids con la famosa testimonial Ludovica Scognamiglio e Titti, ed il grande Marco Ferrigno famoso per i suoi presepi in tutto il mondo.

Una due giorni entusiasmante che ha avuto, giovedì 23 come location d’eccezione, la strada dei presepi. In prima linea per la realizzazione dell’evento l’Associazione di San Gregorio Armeno rappresentata da Vincenzo Capuano, che è divenuta, per questa occasione, una prestigiosa passerella che ha incuriosito addetti ai lavori e turisti. Tra i vicoli della città hanno sfilato in apertura l'Istituto Statale di Moda e Design Bernini De Sanctis rappresentato dal dirigente Diego Puricelli Guerra, Ada Delle Ceneri e Stefania Sorrentino famosissimi stilisti come Elisenda Paparella, Patrizia Maisto, Antille, Daniela Di Scala, Pina Grasso, Umberto Antonelli.

Una prova generale in vista del grande evento di ottobre presentata da Carmen Morello. Non è mancato un tocco glam per il trucco e parrucco affidato alla Enif Academy , mentre le bellissime coreografie sono state realizzate da Nancy D’Anna.



Ma NFW sostiene le donne e la moda a trecentosessanta gradi, e grazie ad Angelo Rallo promotore di iniziative sociali, la kermesse si è schierata in prima linea contro il femminicidio .