Napoli, concluso HospitalitySud con 2mila presenze alla Stazione Marittima

La quinta edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, ha chiuso oggi la due giorni presso la Stazione Marittima, nel cuore della città di Napoli: il prestigioso appuntamento del Sud Italia per gli operatori e i professionisti del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, terme-SPA.

L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, è un’opportunità per approcciarsi con le aziende che si occupano di forniture e servizi dedicati al mondo dell’ospitalità, con 50 Espositori provenienti da tutta Italia (Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto), che hanno presentato le loro proposte in diversi settori merceologici.

120 i relatori nei 40 incontri e seminari, a cui i 2.000 visitatori hanno avuto accesso gratuito, così come per il Salone Espositivo.

La giornata conclusiva ha visto la consegna del Premio HospitalitySud “Castellano-Guglielmo”, con la presenza di Daniela e Antonella Castellano e Tina e Salvatore Guglielmo e in collaborazione con le delegazioni campane di ADA, AIH, AMIRA e FAIPA. In memoria di Gaetano Castellano e Michele Guglielmo, storici direttori d’albergo, il primo nei Jolly Hotel e il secondo dell’Hilton Sorrento Palace, si è voluto istituire un premio per i giovani under 35 meritevoli per le figure professionali di addetto al ricevimento (Claudia Milano Hotel Michelangelo, Sorrento), maître d’hotel (Valerio Del Giudice Tenute del Gheppio, Dugenta), addetto al servizio ai piani (Rita Gargiulo Grand Hotel Royal, Sorrento).

Nel programma sono stati approfonditi tramite due Focus: il Design&Contract, che ha permesso di incontrare architetti, aziende e hotel protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il Made in Italy e di conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni; il Breakfast: la colazione, essendo il primo pasto della giornata, desta sempre più attenzione tra gli operatori del mondo Horeca: oggi la sfida è come promuoverla al meglio tra i clienti e come renderla quanto più redditizia.

Prezioso il contributo delle Associazioni Professionali che hanno organizzato più seminari di aggiornamento professionale con la presenza di: Lucio D’Orsi Delegato Campania ADA Associazione Direttori Albergo, Dario Duro Fiduciario AMIRA Napoli Campania - Associazione dei Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi, Tommaso Luongo Presidente AIS Campania - Associazione Italiana Sommelier, Mauro Di Maio Presidente Nazionale FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro”, Mariarosaria Cicerone Coordinatore Campania AIH Associazione Italiana Housekeeper, Luigi Vitiello Presidente URCC Unione Regionale Cuochi della Campania.

«A conclusione della 5ª edizione di HospitalitySud - ha dichiarato il Fondatore e Direttore Ugo Picarelli - siamo molto soddisfatti di queste due giornate, poiché portare nel cuore di Napoli, capoluogo di regione e Capitale del Mezzogiorno, l’attenzione sulle forniture, sui servizi, sulla formazione dedicati alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, va a colmare un vuoto con una opportunità per i titolari, i manager e il personale di conoscere le nuove tendenze e le nuove offerte per il migliore orientamento sugli acquisti per poter dare ai propri ospiti sempre il meglio in termini di ambiente, spazi, servizi, offerta».

Nelle due giornate, sono stati presenti numerose personalità dell’industria turistica, del mondo delle professioni, dell’Università e del pubblico:

Felice Casucci Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Teresa Armato Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Comune di Napoli, Francesco de Core Direttore de Il Mattino, Santa Di Salvo Giornalista e scrittrice, Massimo Deandreis Direttore Generale S.R.M., Giancarlo Carriero Delegato al Turismo Confindustria Campania, Costanzo Iaccarino Vice Presidente con delega al Turismo Confcommercio Campania e Presidente Federalberghi Campania, Roberto Pagnotta Delegato Regionale Campania Assoturismo Confesercenti, Salvatore Naldi Presidente Federalberghi Napoli, Gianna Mazzarella Presidente Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, Roberto Laringe Presidente Federalberghi Campi Flegrei, Lorenzo Coppola Presidente Federalberghi Capri, Andrea Ferraioli Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero Confindustria Salerno, Lorenzo Capobianco Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia, Antonella Venezia Presidente ADI Campania - Associazione per il Disegno Industriale, Vincenzo Moretta Presidente Fondazione ODCEC di Napoli, Vincenzo Corvino Presidente Fondazione Architetti PPC Napoli, Liliana Speranza Presidente Commissione Turismo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Leonardo Massa Managing Director MSC Cruises, Alessia Galimberti Architect & Founder Alessia Galimberti Studio, Luigi Mario Ceruti Puricelli Presidente Puricelli SpA, Presidente Plastica, Chimica e Farmaceutica di Confindustria Lecco Sondrio, Roberto Ziliani Presidente Slamp SpA, Vice Presidente AssoLuce di FederLegnoArredo, Michela Locati Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Monza e della Brianza, Giorgio Caire di Lauzet Amministratore Delegato di DREAM&CHARME srl, Salvatore Lauro Presidente Lauro.it, Fabrizio Trivella Presidente Sezione Servizi Turistici Integrati Assosistema Confindustria, Mario Mustilli Presidente Sviluppo Campania, Sergio Lombardi Presidente Osservatorio Turismo ODCEC Roma, Marco Volpe Consulente e formatore, Marco Massai Esperto in Marketing e Digital Transformation per Hotel, Arturo Capasso Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università del Sannio, Umberto De Gregorio Presidente Eav SpA, Agostino Ingenito Presidente Abbac Associazione Bed & Breakfast e Affittacamere della Campania.

HospitalitySud si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, è promosso dall’Unione Industriali di Napoli, da Federalberghi Napoli, da Confesercenti Napoli con Blastness partner ufficiale.