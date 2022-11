«I luoghi del cuore», la Campania tra i primi in classifica

Mancano poche settimane alla conclusione della 11ª edizione de «I Luoghi del Cuore»​, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano promosso dal Fai - Fondo per l’ambiente Italiano Ets in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi più cari, che consideriamo speciali e che, per questo, vogliamo proteggere e far conoscere a sempre più persone.

L’Italia, con il suo paesaggio, i monumenti, le tradizioni, i borghi e le città d’arte, ha un patrimonio straordinario che ognuno di noi può contribuire a tutelare, valorizzare o salvare da degrado e abbandono attraverso la partecipazione al censimento del Fai: votare uno o più luoghi del cuore è un gesto semplice e concreto, uno strumento di impegno civile che permette di fare del bene al nostro Paese, prendendo parte alla cura e alla valorizzazione dei suoi beni d’arte e di natura. Superato il milione di voti ricevuti fino a oggi per questa edizione lanciata il 12 maggio, con la classifica nazionale provvisoria dei luoghi più amati dagli italiani - consultabile sul sito www.iluoghidelcuore.it - che registra continui cambi di posizione tra gli oltre 37.000 luoghi votati.

Ai primi tre posti per il momento restano saldi il Museo dei Misteri di Campobasso, con le sue macchine processionali settecentesche, la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE), realizzata tra XII e XII secolo e bisognosa di recupero, e la Fonderia di Campane Achille Mazzola di Valduggia (VC), luogo di eccellenza artigiana in attività dal XV secolo al 2003 e oggi da valorizzare. Tra le novità, l’ingresso nelle prime dieci posizioni della Via Vandelli, strada che tocca diverse località in Emilia-Romagna e Toscana, voluta nel XVIII secolo dal duca Francesco III d'Este, della Basilica dei Fieschi a Cogorno (GE), uno dei monumenti meglio conservati tra romanico e gotico della Liguria, e della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, paesaggio culturale frutto di secoli di interazione tra uomo e ambiente, rispettivamente al quarto, settimo e decimo posto.

Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria della Campania: Castello Ducale, Marigliano (NA) Stazione Bayard, Napoli Madonna Immacolata del Tesoro di S. Matteo nel Duomo di Salerno Chiesa di Santa Luciella, Napoli Chiesina del Salvatore, Ercolano (NA) Chiesa di Santa Maria Jacobi, Nola (NA) Borgo di Marechiaro, Napoli Anfiteatro Flavio, Pozzuoli (NA) Monte San Giacomo (SA) Baselice e le sue meraviglie (BN)