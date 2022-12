«Il tempo della festa» tra Modernissimo, Cinema Astra e Palazzo Fondi: due giorni di cinema, performance e incontri/talk

Il tempo della festa. Cinema, corpi, rivolte; il significativo titolo per la rassegna che si svolgerà nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022 al Multicinema Modernissimo, Cinema Astra e Palazzo Fondi, a cura di Armando Andria, Andrea de Goyzueta, Gaia Del Giudice, Salvatore Iervolino per Ladoc in collaborazione con Tourbillon, programmata nell’ambito del progetto del Comune di Napoli «Altri Natali».

Partner dell'iniziativa sono la cattedra di Storia del cinema – Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli (Prof.ssa Anna Masecchia) e quella dell’Accademia di Belle Arti (Prof.ssa Gina Annunziata).

L’iniziativa, prevalentemente cinematografica arricchita da alcuni momenti d'incontro, performance e approfondimento, interpreta il Natale in chiave non convenzionale.

Il perimetro semantico degli «altri natali» offre l’opportunità di sottoporre a critica il Natale della ritualità consunta e normalizzante dello stereotipo familiare, e cogliere la possibilità di declinare la «diversità» come occasione di una rinnovata consapevolezza. Corpi, memorie e immaginazioni trasfigurano mondi e soglie nelle opere proposte, facendo emergere riflessioni su genere, identità e maternità.

Il programma della rassegna, articolata in tre sezioni collegate tra loro, proporrà sette proiezioni, una performance e quattro incontri/talk in due intense giornate, ospitate dal Multicinema Modernissimo per le proiezioni mattutine, il Cinema Astra e Palazzo Fondi per il programma pomeridiano e serale.

Ricordati di santificare le feste è un invito a destrutturare la sacralità del Natale con le armi dell’ironia e della critica sociale e politica. Ri-nate raccoglie storie di maternità eterodosse e di donne protagoniste, a partire dai corpi.

Siamo tutti Panahi è un focus dedicato al regista iraniano perseguitato nel suo paese per il suo cinema critico verso un regime regressivo.

Il tempo della festa intende restituire il senso di un Natale «altro», mostrando al pubblico un cinema che percorre e incrocia tematiche connesse all’alterità culturale, alla performatività dei corpi, alla nascita e alla maternità.

La selezione delle opere in programma, diversificata per provenienza e stile, ribadisce quanto il cinema possa assurgere, ancor più in frangenti come quelli attuali, traduttore delle questioni urgenti poste dal presente.

Il pathos del cinema di Panahi restituisce la complessità politica dell’immagine delle donne iraniane e Kieslowski gioca tra fatalità e destino proprio nella notte di Natale. Nel dramma di Capuano, il Natale e declinato in maniera «impossibile», adattandolo al desiderio, e al tentativo, di una maternità eterodossa di una giovane madre adottiva.

L’incursione scenica di Pino Carbone legge in chiave critica il Natale, reso «mercato» dalla deriva consumistica, attraverso una performance che si ibrida con i linguaggi mainstream del digitale (utilizzando reels, stories, commenti) e intercetta la nuova dimensione underground delle generazioni più giovani.

E ancora, i contributi della regista Sciamma (Petite maman), il cinema sovversivo di Larrain (Cile), quello visionario di Kon (Giappone) evidenziano i tratti di una proposta finalizzata a una partecipazione ampiamente inclusiva per età, genere e «gusto» del pubblico.

Si percepisce l’urgenza di tornare a toccare, attraverso la condivisione delle espressioni artistiche, le corde più profonde e autentiche dell’umano. Grattando via la superficie ideologica del Natale consumistico, edonistico e consolatorio, emergono in questa rassegna storie brucianti che chiedono, a gran voce, «ascolto».