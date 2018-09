Napoli melting pot, tutto il mondo riunito alla Mostra d'Oltremare

Venerdì 14 Settembre 2018, 12:00

Un evento internazionale, un giro del mondo all'insegna dell'allegria, della musica, dell'enogastronomia, delle tradizioni e delle eccellenze di alcuni dei Paesi più affascinanti della Terra. Il tutto alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dove oggi inizia la tre giorni di «Napoli incontra il Mondo», un viaggio itinerante tra cultura, arte, tradizioni folklore, musica e sapori attraverso 15 Festival che si svolgeranno contemporaneamente. Con un unico biglietto di 12 euro sarà possibile partecipare ai diversi appuntamenti: evento nell'evento il Festival dell'Oriente e, solo domani e domenica dalle ore 15, il coloratissimo Holi Festival. Orario d'ingresso: Festival dell'Oriente 10.30-22.30, tutti gli altri Festival ore 12-24. Per info e aggiornamenti: www.napoliincontrailmondo.it.Tante le novità nei diversi padiglioni: per gli amanti del Giappone c'è il Japan Festival, in cui sarà possibile visitare le mostre, prendere parte alle cerimonie tradizionali e assaggiare piatti di sushi, esternamente c'è l'Expo Yoga. Nell'area dedicata all'India sarà possibile ammirare una splendida riproduzione del Taj Mahal e delle reliquie di Buddha. Non mancheranno gli spettacoli: dal teatro vietnamita a quello indiano, tra le novità del 2018 l'area induista. Immancabile poi l'Holi Festival, l'evento dedicato al colore e alla musica indiana. Ci sono poi il Drums Festival, dedicato alle percussioni, il festival irlandese, le sensuali musiche del tango e il Festival Argentino e ancora Sport Games 2018, evento dedicato al mondo dello sport a 360 gradi e «Napoli cavalli», una rassegna di tutte le razze equine italiane. Un intero padiglione sarà dedicato a That's America, per immergersi nell'America anni '30-'80, tra il musical Greese e le performance di Elvis. Una ricca programmazione artistica animerà i diversi palchi: dalle motocross acrobatiche alle auto stuntman, a tamburi e cornamuse scozzesi, dalle esibizioni delle ballerine brasiliane al flamenco spagnolo, dalle musiche dei tamburi da guerra giapponesi al tango argentino, dalla line dance ai balli rock&roll. Ogni sera il pubblico potrà assistere allo spettacolo della Fontana dell'Esedra, con i getti d'acqua che danzeranno a ritmo di musica e al lancio delle lanterne.