A Napoli l'International Coffee Forum tra progetti, internazionalizzazione e sinergie

Due giorni dedicati al caffè in tutti i suoi aspetti, con esperti del settore provenienti da tutta Italia. Domenico Giordano amministratore e data analyst dell'agenzia di web listening Arcadia spiega che «nel censimento delle conversazioni digitali generate dall’utilizzo della parola chiave “caffè” sono state registrare negli ultimi 24 mesi ben 3 milioni di citazioni che a loro volta hanno potenzialmente raggiunto un’audience di 179 milioni di utenti. Nello stesso periodo di tempo, la keyword in lingua inglese “coffee” ha prodotto 115 milioni di menzioni e un’audience complessiva di 1 miliardo di utenti». Questa è una delle tante curiosità che sarà approfondita durante la prima edizione dell’International Coffee Forum che si terrà mercoledì 12 e giovedì 13 novembre con il patrocinio del Comune di Napoli nel centro congressi dell’Università Federico II in via Partenope.

«Nessuno fermerà il caffè, il nostro sarà un festival delle torrefazioni perché il mercato di torrefattori italiani e produttori sta crescendo e loro stanno facendo una grandissima parte. Siamo felici che il rettore della Federico II Matteo Lorito e il consigliere Paipais abbiano dall’inizio creduto nel nostro progetto», ha detto il project manager Casimiro Lieto, organizzatore dell’evento reso possibile da sinergie pubbliche e private ed interamente dedicato alla valorizzazione della bevanda, dei produttori e dei torrefattori.

L'evento

Due giorni di confronto tra produttori, torrefattori, baristi, ricercatori, artisti, studiosi, accademici, talenti dell’universo caffè, appassionati e uomini di finanza ed economia per fare squadra su temi come l’internazionalizzazione, la sostenibilità, i nuovi modi di “essere e bere” caffè. A presentare l’evento al Maschio Angioino, moderato dalla giornalista Simonetta de Chiara Ruffo, Gennaro Demetrio Paipais, Consigliere Comunale di Napoli che ha ricevuto il primo esemplare dell’International Coffee Award, Antonella Barrella, Partner & Founder Big Mama Production, Marcello Varriale, Direttore Area Exclusive Napoli Città Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo, Fabrizio Sarghini, docente di Agraria, Università Federico II di Napoli che ha inteso evidenziare l’impegno dell’Università verso il caffè in tutti i suoi aspetti, «dagli impatti sulla salute alle proprietà, alle metodologie di estrazione o ai numeri del comparto con la materia prima caffè che dopo il petrolio è quella più commercializzata», Barbara Politi, giornalista e conduttrice televisiva esperta di food che sottolineato come la popolazione «è sempre più consapevole delle ricchezze gastronomiche che rientrano nella cucina italiana, come lo è il caffè», e Fabio Russo, Direttore Horeca news e Vending news, moderatore dei panel dell'evento.

L'obiettivo

Obiettivo della manifestazione - interamente dedicata al mondo del caffè - sarà promuovere la bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua, come patrimonio culturale italiano e mondiale, valorizzando le eccellenze italiane.

I dati

E ancora qualche dato, annunciato da Giordano: «Il sentiment online, che classifica le reazioni comportamentali degli utenti che si sono relazionati con la keyword dell’analisi (caffè e coffee) ci racconta di una larghissima soddisfazione degli utenti che hanno parlato di caffè. Infatti con la parola chiave caffè il sentiment positivo è pari al 73% delle interazioni che contenevano un reaction censibile, mentre con coffee il sentiment positivo è stato del 66%. Altro dato interessante riguarda invece la differenza di genere del pubblico che si è ingaggiato con la parola chiave: con il termine “coffee” il 60% degli utenti sono uomini e il 40% sono donne, diversamente con la parola italiana, abbiamo un riequilibro dei pubblici, il 46% è donna è il 54% è rappresentato dagli uomini».