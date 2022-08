Napoli, al via le riprese de “La cura”: Cinzia Cordella protagonista del film

Napoli tra i set preferiti dal cinema. Hanno preso il via, in città, le riprese del film "La Cura", diretto da Eleonora Grilli con protagonista Cinzia Cordella nel ruolo di una giovane artista che si esibisce nei cabaret della città.

«La protagonista, Lola, è una cabarettista napoletana che vive in un disordine che la inghiotte pian piano. – spiega la regista - Per lei si renderà necessario un percorso riabilitativo lontano dalla sua città, nel Cerchio Sacro di un casale alle porte di Orvieto. Le vere emozioni sfoceranno così come un fiume in piena travolgendo i personaggi in un’ebrezza di verità e sentimenti considerati perduti. I temi presenti nella storia sono due: la solitudine e l’integrazione. Alcuni artisti si sentono appagati nella propria solitudine, non rendendosi conto del vuoto che li circonda. L’integrazione e la condivisione sono i veri rimedi dell’animo, non le proiezioni illusorie del proprio io. Su questa verità esistenziale è stato costruito il racconto».

Nel cast, oltre Kaspar Capparoni e Gianfranco Gallo in due cammei, anche Alessio Sica, Errico Liguori, Ornella Varchetta, Lucia Maglitto, Alfie Nze, Syama Ryaner, Salvatore Catanese e Chiara Barassi. Napoli ospiterà il set fino a venerdì 12 agosto. Successivamente la troupe si trasferirà in Umbria, ad Orvieto, dove resterà fino al 27 agosto. “La cura” è prodotto da P1production di Patrizia Alagna.