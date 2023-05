Napoli, dal 3 maggio via alle masterclass di cinema al Cinema del Pensiero

Le attività de Il Cinema del Pensiero, a cura di Parallelo 41 Produzioni nell’ambito di CiPS, si prolungano fino a novembre 2023 e si estendono a tutta la città. A partire da maggio cominciano le Masterclass di cinema pubbliche e gratuite fino ad esaurimento posti, dedicate alla regia e alla sceneggiatura, con particolare attenzione alla scrittura e alla regia tra cinema del reale e finzione, con maestri d’eccezione, autori e artisti del nostro territorio pluripremiati in Italia ed all’estero per le loro opere.

Tutti gli autori coinvolti lavorano con sceneggiature e film ispirati dalla realtà, ma dove la realtà viene anche ricreata attraverso la scrittura, spaziando dal documentario alla finzione e dando vita a un neorealismo del contemporaneo che non si accontenta di mostrare la realtà così com’è, ma la riscrive, creando un cinema che ,lasciandosi guardare, porta lo spettatore alla riflessione nello stesso tempo in cui guarda.

Gli incontri sono in collaborazione con Accademia delle Belle Arti di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II e saranno gratuiti fino ad esaurimento dei posti previa prenotazione entro 5 giorni dalla masterclass inviando una mail all’indirizzo: prenotazionip41@gmail.com

Il regista e sceneggiatore casertano Pietro Marcello (David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale per “Martin Eden”), lo scrittore e sceneggiatore napoletano Maurizio Braucci (Premio Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura per “La Paranza dei Bambini”, 3 David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale per “Martin Eden”, “Anime Nere” e “Gomorra”) e il musicista e cofondatore dei 99 Posse Marco Messina sono i protagonisti del primo incontro “Farsi un film tra regia, scrittura e sound design” mercoledì 3 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il Teatro Niccolini dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (Via Santa Maria Di Costantinopoli, 107), introducono il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Renato Lori e Antonella Di Nocera.

Venerdì 12 maggio dalle ore 15 nell’Aula 1 dell’Università Federico II (Corso Umberto I, 40) il secondo incontro: “Documentario e finzione, le forme del racconto” con il regista e sceneggiatore ischitano Leonardo Di Costanzo (2 David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale per “Ariaferma” e come miglior regista esordiente per “L’intervallo”), introdotto dalla professoressa di Cinema, fotografia, televisione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II Anna Masecchia e Antonella Di Nocera.

Si divide in due parti, invece, il terzo appuntamento dal titolo “Sguardi e personaggi. Breve laboratorio di riscrittura della realtà”: giovedì 25 maggio dalle ore 15.00 presso l’Aula 1 (Corso Umberto I, 40) con il regista e sceneggiatore Bruno Oliviero (David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale per “Ariaferma”) e mercoledì 31 maggio dalle ore 15.00 presso l’Aula 1 (Corso Umberto I, 40) con la sceneggiatrice e regista Valia Santella (2 David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale per “Ariaferma” e per “Il Traditore” di Marco Bellocchio, 1 Nastro d’Argento per la migliore sceneggiatura per “Il Traditore”).

Le masterclass riprendono dopo l’estate con “Il Cinema come ricerca del vero, nel reale e nella finzione” giovedì 9 novembre dalle ore 17.00 presso l’Aula 1 (Corso Umberto I, 40) con Marcello Sannino e si concludono giovedì 23 novembre dalle ore 17.00 presso l’Aula 1 (Corso Umberto I, 40) con lo scrittore e sceneggiatore Massimiliano Virgilio che discuterà su “Diario di un’eternità: dall’idea di un film alla sceneggiatura”.

Il Cinema del Pensiero, con la sua terza edizione, si conferma tra le rassegne gratuite più importanti sul territorio, rivolta agli studenti delle scuole superiori e finalizzata alla promozione del linguaggio cinematografico come strumento conoscitivo ed educativo, è ideato da Antonella Di Nocera, a cura di Parallelo 41 Produzioni, con il contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo per il “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola 2022/23 - Progetti di rilevanza territoriale”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con CSC - Cineteca Nazionale, A voce alta, Astrea sentimenti di giustizia e Cineteatro La Perla. Quest’anno la rassegna ha raddoppiato le proiezioni, oltre all’Auditorium di San Giovanni a Teduccio anche al Cineteatro La Perla, ospitando le scuole sia ad Est che ad Ovest della città per un totale di oltre 12.000 presenze.