Napoli, il Vernissage Bar ospita la mostra di Roberta d’Amore e i suoi progetti in Mali

Drink & tapas in centro storico per una mostra d’arte e per raccontare le donne africane.



Roberta D’Amore, fotografa napoletana, viaggiatrice instancabile e appassionata di moda, ha presentato due sere fa i suoi reportage nel Continente Nero durante un inusuale aperitivo, organizzato per divulgare le iniziative del suo gruppo tutto al femminile e per raccogliere fondi o donazione per la causa.

«Da Bamako a Napoli: il Vernissage racconta Dambè», questo il titolo sull’invito e dalle 18.30 l'altro giorno una folta comitiva di suoi amici e follower s’è data appuntamento al Vernissage Bar di Via Bellini per conoscere la storia di alcune ragazze di Bamako, la capitale del Mali nel nord ovest dell’Africa.

Sono quelle ritratte nella galleria di immagini in esposizione al cocktail bar, dove la fotografa nel descrivere la storia di quelle donne ha voluto presentare i suoi due progetti no profit, Dambé e Project Bamako, per i quali fa crowdfounding.

La D’Amore ha vissuto negli States e in nord Europa ma dal 2021 s’è stabilita nel Mali, dove nella periferia di Bamako da tre anni ha fondato il laboratorio sartoriale Dambé per le giovani donne del posto con il fine di promuovere la loro emancipazione e indipendenza economica in uno spazio di aggregazione e crescita. Contestualmente Roberta ha dato il via a Project Bamako, un’iniziativa nata per sostenere le rette scolastiche per i bambini più vulnerabili della comunità, grazie al quale fin’ora è stato possibile iscrivere a scuola oltre 20 piccoli indigenti.

«In paesi come il Mali la parità di genere è un argomento molto complicato – dice la D’Amore - Le donne non hanno facile accesso all’istruzione e non hanno un’autonomia economica: sono spesso relegate alle faccende domestiche o devono percorrere lunghi tragitti per procurarsi e trasportare l’acqua per la famiglia. Per questo ho voluto dar voce a storie di donne che fanno parte del mio quotidiano: non hanno mai imparato a leggere o scrivere e sognano un futuro diverso per le loro bambine, ma stanno imparando che il loro pensiero vale e anche la loro voce è importante. In questi ritratti ci sono i loro sguardi che trasudano dignità, amore, fatica, sogni».

L'evento, organizzato da Apologize Agency, è stato ospitato in un luogo, il Vernissage, in linea con l’etica dell’iniziativa: “sustainable cocktail bar”, così sottotitola, dove tutto è ecofriendly, dalla proposta drink e food all’architettura stessa. È qui che sono convenuti i numerosi sostenitori e contributer: Valeria De Rosa con Rizziero Di Gianni, Valerio d'Amore, psicologo e psicoteraupeta, la food blogger Maria Chiara Ventresino, Valentina Schisa, Luca Morieri, founder di Apologize, Andrea e Sveva Scalvenzi, Daria Di Francia, Patrizia Sarnataro e Fabrizia Ferraro oltre che i padroni di casa Luigi, Aldo e Fabrizio Barone e Mario Tuccillo.