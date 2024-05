Napoli, al Museo di Capodimonte lo Slow food day: la giornata del cibo sostenibile

Sabato 18 maggio, dalle ore 9 alle 16, il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte accoglie la Condotta Slow Food di Napoli e il “Mercato della Terra” in occasione dello Slow Food Day: un giorno di festa durante il quale tutte le associazioni – regionali e territoriali – e le Comunità Slow Food italiane si adoperano per organizzare eventi ed iniziative speciali per approfondire il valore del cibo, il piacere del gusto e la necessità di stabilire una relazione “buona, pulita e giusta” tra uomini, donne e natura.

«È fonte di orgoglio per noi aprire nuovamente i cancelli del Giardino Torre a Slow Food» afferma Nunzia Petrecca ad Delizie Reali scarl che ha guidato i lavori di recupero botanico e architettonico del sito borbonico. «Dopo il successo di marzo, quando abbiamo accolto il primo appuntamento del Mercato della Terra, torniamo ad ospitare con grande entusiasmo i produttori campani che portano avanti un tipo di agricoltura che rispetta i naturali ritmi della terra e fa della lentezza e della stagionalità i suoi punti di forza.

Non solo condividiamo questi principi, ma li mettiamo in pratica quotidianamente impegnandoci a produrre piccole eccellenze campane negli orti del Giardino Torre, campi per lungo tempo abbandonati che dopo un lungo lavoro di recupero botanico oggi sono tornati in produzione e che regalano primizie dal gusto e dal profumo inimitabile».

Dalle ore 9.00 la corte del Giardino Torre diventa punto di incontro con 18 produttori e artigiani del cibo che ogni giorno si impegnano per coltivare eccellenze agroalimentari nel pieno rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema e dei diritti dei lavoratori. Per l’occasione saranno allestiti stand dove protagonista sarà la frutta e la verdura fresca o trasformata, ma anche legumi, miele, vino, pane e numerose specialità agroalimentari locali tutte proposte a prezzi equi. Grande spazio sarà dedicato ai prodotti provenienti dai Presidi Slow Food come l’antico pomodoro di Napoli, il fagiolo di Controne, le papaccelle del Vesuvio, i piselli centogiorni e le albicocche pellecchiella del Vesuvio.

La mattinata prosegue all’insegna di confronti, laboratori e degustazioni: alle ore 11 la Condotta Slow Food di Napoli incontra Rosa Cinzia Borrelli, Vicepresidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, per approfondire il tema della Sostenibilità Ambientale. A partire dalle ore 12 i presenti potranno prendere parte al Laboratorio di Formaggi tenuto da Giosué Silvestro maestro assaggiatore ONAF. La giornata prosegue all’insegna del gusto con la degustazione di olio extravergine in compagnia di Carmine Borreca dell’oleificio Borreca, assaggi di cucina vegana della cuoca Cristina De Vita e dolci della pasticceria contemporanea Mon Sciù della pastry chef Chiara Cianciaruso. Infine esposizione e degustazione di prodotti da canapa – tessuti, olio, farina etc.. - a cura di Diana Marrone e Francesco Procacci.