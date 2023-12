Napoli, due giorni di musica al Lazzaretto: mini-festival dedicato al Settecento napoletano

È un vero e proprio mini-festival dedicato al Settecento napoletano quello che va in scena, con la Produzione dell'Associazione Giano Bifronte su ideazione e coordinamento di Massimiliano Sacchi, presso il complesso monumentale di S. Maria della Pace, il Lazzaretto, uno spazio restituito alla città grazie all'opera dell'Associazione Il faro di Ippocrate che ne ha fatto la sede di una mostra quanto mai attuale sulle epidemie nel corso dei secoli oltre che di un presepe del tutto unico nel suo genere: Il Presepe dei Pastori Malati, allestito nel Lazzaretto dell'Ospedale della Pace per il Natale 2023, mette in scena scogli e pastori raffiguranti individui colti dalla vita della Napoli del Settecento e scelti per i segni che la malattia aveva lasciato sui loro corpi.

Il connubio Musica e Medicina prosegue il suo cammino nel solco della programmazione di attività realizzate nel 2023 dall'Associazione Il Faro di Ippocrate al fine di promuovere la conoscenza della cultura della scienza in dialogo con la cultura della Musica e dell'Arte nel prolifico Settecento Napoletano, animato da un spirito ancora visibile nelle strade del centro storico della città, negli antichi ospedali dei decumani e nelle sonorità partenopee.

Un omaggio a Napoli e ai grandi maestri della sua antica civiltà musicale.

Il 6 dicembre “Il castigamatti”, di Massimiliano Sacchi e Giulio Fazio su libretto del poeta Francesco Forlani, con la drammaturgia di Rosario Sparno: in scena un protagonista del calibro di Massimiliano Foà nei panni di Mastro Giorgio, affiancato da giovani artisti di talentoe dai Baroquebeats, l'ensemble di musica antica del Conservatorio S. Pietro a Majella diretti dal Maestro Massimiliano Sacchi: i quali danno vita a una suggestiva Opera sperimentale, liberamente ispirata a fatti storici e ambientata nell’ospedale degli Incurabili di Napoli dove il “castigamatti” e la sua serva Teresa incontrano via via inquieti personaggi reclusi nel nosocomio e sottoposti alla insostenibile pena del pozzo.

Figure tragicomiche che rappresentano altrettante declinazioni della follia: dalla sventurata Nina pazza per amore a Don Chisciotte fino al Socrate immaginario, vecchio compagno di scuola di Mastro Giorgio.

E se la lingua del testo è una complessa ma efficace ibridazione tra italiano e napoletano, francese e spagnolo, è nella ricerca musicologica legata alla partitura che emergono poi nitidamente tre omaggi espliciti a Giovanni Paisiello

7 dicembre “Panharmonikon, La musica strumentale” degli operisti napoletani del ‘700

Il grande patrimonio della musica strumentale di scuola napoletana viene sempre più scandagliato in questi anni e numerosi studiosi affinano sempre più la conoscenza di straordinarie pagine legate allo sviluppo di specifici strumenti : il violoncello, il violino , il flauto dolce e traverso, ma anche il fagotto, il salterio, il mandolino oltre che naturalmente il clavicembalo e l’organo furono strumenti di elezione su cui si concentrò l’interesse di quasi tutti i più grandi compositori operanti nel Regno di Napoli tra la fine del XVII secolo e il XVIII secolo, assecondando da un lato la richiesta didattica che proveniva dai Conservatori, dall’altra la fervente committenza privata e nobiliare.

Questa attività compositiva in realtà mostra una faccia interessantissima del mondo musicale partenopeo, ancora forse da definire a tutto tondo, auspicando che le biblioteche del mondo possano rivelare quanto prima altri negletti tesori.

La musica strumentale infatti, con i suoi temi accattivanti, i sui ritmi a volte sorprendenti, ma anche a volta la sua concettosa aulicità, sempre frammista a slanci piacevoli e a nuances garbate, è specchio del talento drammatico di moltissimi compositori, del loro imprescindibile riferimento alla scena e al teatro.

Un teatro degli affetti senza parole, un condensato di espressività che parla a noi con il suono degli strumenti musicali. Il concerto riunisce insieme alcuni gioielli di autori che alla scena dedicarono gran parte della loro vita artistica è il frutto del lavoro realizzato nel corso di musica d’insieme per strumenti antichi, tenuto da Tommaso Rossi presso il Conservatorio San Pietro a Majella, e riunisce insieme studenti di biennio e del master di musica antica del Conservatorio di Napoli.