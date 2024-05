Napoli, torna N'Arte con un'estate ricca di eventi culturali e artistici al Jungle Agribar

L'estate è alle porte e la città di Napoli si prepara ad accoglierla con un ricco calendario di eventi. Tra questi, torna N'Arte, l'associazione culturale guidata da Eduardo Castronuovo, per una nuova stagione di appuntamenti all'insegna della cultura e dell'arte.

Quest'anno, N'Arte si trasferisce al Jungle Agribar, un'oasi di verde incontaminato nel quartiere Fuorigrotta, che farà da cornice ogni domenica, dal 19 maggio al 4 agosto, agli eventi che l'associazione offre da sette anni alla città.

Dal 2018, infatti, N'Arte ha dato vita ad un tour itinerante, con presenza in oltre trenta location del capoluogo campano, dando la possibilità a centinaia di giovani artisti partenopei - ma non solo - di poter esprimere la loro arte, di presentare il loro repertorio, di mettersi in gioco e farsi apprezzare da un vasto pubblico di giovani e adulti.

Il programma 2024 prevede concerti live con musica dal vivo di generi diversi - oltre trenta artisti si esibiranno nel corso delle domeniche -, mostre d'arte e stand per esplorare le opere di artisti locali per lasciarsi ispirare dalla creatività e dalla particolarità, degustazioni di prodotti enogastronomici tipici del territorio, il tutto accompagnato dal cielo stellato e dagli spazi verdi del Jungle Agribar.

«Mi piace definire N'Arte una medaglia - commenta Eduardo Castronuovo, fondatore dell'associazione -.

Due facce: da un lato un vero e proprio incubatore di giovani artisti, musicisti, cantanti, pittori, scultori, fotografi. Dall'altro la comunità creatasi grazie alle persone che ospitiamo, vera linfa per la creazione di questi eventi che ci costano fatica ma regalano anche tanta gioia e soddisfazione. Abbiamo avuto e avremo la volontà di creare un movimento artistico unico nel suo genere con contenuti capaci di unire il divertimento alla cultura, all'arte e al nostro patrimonio comune».

N'Arte non è solo un'occasione per godersi la musica e l'arte, ma anche un momento per stare insieme e divertirsi, un viaggio attraverso l'arte e le sue diverse forme da vivere in compagnia degli amici, della famiglia o anche da soli. L'associazione promuove infatti l'amicizia, il senso di comunità e l'educazione ad ogni tipo di bellezza.

Con il suo format leggero e inclusivo, N'Arte si propone come un'alternativa ideale per chi vuole trascorrere un'estate all'insegna del relax, della natura, della socialità e della promozione culturale.