Cinest e Teduccio on the road, al Nest il Festival delle Periferie

Venerdì 26 Luglio 2019, 19:09

Dal 27 al 30 luglio il teatro Nest sarà luogo d’incontro e aggregazione, di spettacoli, performance e laboratori, nell’ambito della rassegna “Stati di Grazia e di Emergenza”, seconda Edizione del Festival delle Periferie, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.Ecco i primi due appuntamenti: sabato 27 luglio ore 21 “CiNest_giovani racconti di periferia”, proiezione di cortometraggi di autori partenopei, scelti in collaborazione con la società di produzione Terranera. MaLaMènti (2017) di e con Francesco Di Leva, Sensazioni d’amore (2017) di Adriano Pantaleo, Fino alla fine (2018) di Giovanni Dota: tre storie, tre registi, tre sguardi per raccontare e riflettere sul crimine della Napoli contemporanea, attraverso un’indagine sociale forte, ma utilizzando linguaggi insoliti, codici grotteschi, surreali talvolta paradossali. Presenti alle proiezioni gli autori e gli attori protagonisti per un dibattito sul tema, moderati dal critico cinematografico Ignazio Senatore.Domenica 28 luglio ore 21 si torna al teatro, in auto, con lo spettacolo itinerante “Teduccio on the road”, progetto della Compagnia Nest con il gruppo dei #GiovaniO’ Nest presentato al NTF19. Lo spettatore, infatti, verrà prelevato dalla propria abitazione e accompagnato in automobile fino al quartiere di San Giovanni a Teduccio. Il tragitto che separa la casa dello spettatore al quartiere, sarà un viaggio nelle più belle scene del cinema mondiale che si sono svolte in automobile, riadattate da 4 drammaturghi napoletani (Carmine Borrino, Alberto Mele, Marco Montecatino e Gianni Spezzano, coordinati da Giuseppe Miale Di Mauro) per la regia di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino.