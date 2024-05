Aldo Moro, Nicola Giampaolo presenta il libro a Monte di Procida

“La Politica e l’Europa con gli occhi di Maria”, è questo il titolo del libro che lo scrittore Nicola Giampaolo presenterà il prossimo giovedì 9 maggio alle ore 18.00 nel Complesso “Al Chiar di Luna” a Monte di Procida, durante un convegno intitolato “Il martirio di Aldo Moro - Un libro per non dimenticare”.

Un volume pubblicato dalle “Edizioni Fides” che vuole rappresentare un omaggio allo statista Aldo Moro insieme a un’attenta analisi sulla sua vita di uomo, politico e cristiano.

Per tutti, a ingresso libero, proprio nel giorno dell'anniversario della barbara uccisione, un incontro moderato dal giornalista e sociologo Giuseppe Giorgio che, insieme all'autore, scrittore e postulatore Giampaolo, registrerà l'intervento di Mons. Paolo Cartolari, Cappellano d'Onore di Sua Santità Papa Francesco.

Una grande occasione per presentare il lavoro dell'avvocato Nicola Giampaolo, contenente le tappe fondamentali del processo di beatificazione del servo di Dio Aldo Moro, avviato dieci anni fa e arricchito dagli autorevoli interventi della figlia del celebre politico e giurista italiano, Maria Fida Moro e di altre qualificate autorità ecclesiastiche.

Con le testimonianze sul personaggio Aldo Moro, la manifestazione sarà completata dalla presenza dell'apprezzato scultore Domenico Sepe, che mentre è in esposizione con le sue opere nella Cappella Palatina al Maschio Angioino, annuncerà il suo contributo d'artista con un'opera monumentale in dimensioni naturali da realizzare e dedicare allo straordinario politico co-fondatore della Democrazia Cristiana, morto il 9 maggio del 1978 dopo una lunga prigionia assassinato dalle Brigate Rosse.

Per offrire un altro contributo d'artista ad Aldo Moro, durante il convegno, sarà presente anche Giuseppe Capretti, un giovane artigiano rimasto affascinato dalla lavorazione delle ceramiche artistiche che oggi porta avanti il suo lavoro insieme alla moglie Vincenza. Sarà lui a offrire in memoria di Moro un'opera unica realizzata a mano rappresentata da un vaso su tornio, con fiori in Capodimonte.

Giornalista, scrittore, ricercatore, vaticanista, da molti anni impegnato nell’attività politica nonché studioso di arte e tradizioni popolari, di storia locale e religiosa, agiografo, Nicola Giampaolo è autore di numerose pubblicazioni, tantissime presentazioni o postfazioni in volumi scientifici di arte e storia, centinaia di articoli sul Quotidiano di Bari, la Gazzetta del Mezzogiorno, Fare Salute, Il Grifone e altre riviste di vario genere.

Collezionista di libri (proprietario di una biblioteca fondo di oltre cinquemila di libri), ha visitato luoghi di elevatissimo interesse culturale. Ha ricevuto prestigiosi premi, riconoscimenti ed onorificenze.