Napoli sotterranea, rievocazioni storiche e celebrità: un mix perfetto per il 50esimo compleanno di Barbara Preziosi. L’imprenditrice ha scelto la Galleria Borbonica per festeggiare, trasformando l’evento in un viaggio nei segreti della città. La serata è iniziata con una visita guidata dal geologo Gianluca Minin, che ha accompagnato gli ospiti in una suggestiva esplorazione del labirinto di tunnel in tufo costruiti nel XIX secolo per volontà di Ferdinando II di Borbone.

La galleria, usata come rifugio durante la seconda guerra mondiale e per il contrabbando nel dopoguerra, ha affascinato tutti con le sue antiche cisterne, auto d’epoca abbandonate e graffiti dei rifugiati, passeggiando tra cunicoli e luci soffuse. Barbara Preziosi ha voluto così condividere coi suoi ospiti un'esperienza unica nel cuore di Partenope. L’evento ha poi inscenato uno spettacolo a cura dell'associazione rievocatori storici Fantasie d'Epoca intitolato “Lo Cunto de le Streghe”, che ha percorso antichi rituali e superstizioni in una rappresentazione con costumi borbonici, 10 figuranti e l’attore Tommaso Tuccillo. La serata è proseguita con un cambio di scena nell’Agorà Morelli, dove ballerini, cantanti e performer hanno animato lo spettacolo “This is me: dove lo show sei tu” di Vincenzo Esposito: la musica è poi continuata col dj set e l’esibizione della band The Bretella Brothers, guidata dal conduttore radio Ciro Limatola, amico della festeggiata. Barbara ha dato il via alle danze, seguita a ruota da tutti gli ospiti al ritmo coinvolgente dei Bretella.

