Napoli, Pasqua all'Edenlandia con il mese d'aprile pieno d'eventi

All'edenlandia nel mese di aprile ci saranno diversi eventi. Sabato 1º, dalle 11:00 alle 18:00, per tutti gli attori in erba, si terrà il casting per alcune imminenti produzioni, che gireranno a Napoli, tra le quali il prossimo film di Fortunato Cerlino. Le figure che la Klab4 ricerca sono per adulti , per comparse e fig. speciali, e bambini e ragazzi, maschi e femmine tra gli 8 e i 15 anni, anche per alcuni ruoli. Ai casting potranno partecipare solo i residenti in Campania.

Per tutti i weekend del mese dal 2 aprile, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00, sarà possibile partecipare gratuitamente alle attività di “truccabimbi” e di “laboratori” a tema pasquale. Sabato 8 e la domenica di Pasqua, 9 aprile, alle 12.30 e alle 16.30 sarà organizzata la "Grande Caccia alle uova” accompagnata e guidata dal Bianconiglio. Per l’occasione saranno regalate a tutti i partecipanti le uova di cioccolato dell’Edenlandia.

Lunedì di Pasquetta, il 10 aprile, dalle 11.00 e per tutta la giornata, ci saranno spettacoli di bolle di sapone, con ticket a pagamento. Il 24 aprile infine ritornerà lo spettacolo di “Lucillakids”, il personaggio, al momento, più amato dai bambini, che spopola su YouTube con il suo canale dedicato a balli ed allegre canzoncine, alle 16.30 e alle 18.30.