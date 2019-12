Napoli, per Natale giochi di luce alla fontana della Mostra d'Oltremare

In occasione delle feste natalizie, la Mostra d’Oltremare offrirà alla città di Napoli il meraviglioso spettacolo di luci e suoni della Fontana dell’Esedra. L’accensione avverrà questa sera, 23 dicembre, alle 18,30 alla presenza della consigliera delegata Valeria De Sieno e delle istituzioni cittadine.



Lo spettacolo si ripeterà anche nei giorni 27-28-29 dicembre alle ore 18,00 e alle ore 19,30 e nei giorni 4-5 gennaio alle ore 18,00 e alle 19,30. Il gioco di luci della fontana sarà accompagnato da un impianto per la diffusione audio, composto da 44 altoparlanti da 800 watt ognuno. Sono inoltre presenti 900 proiettori per i giochi di luce, con infinite possibilità di colore, che offrono uno spettacolo estremamente suggestivo e decisamente indimenticabile.



«Quest’anno – spiega la consigliera delegata De Sieno - abbiamo deciso di offrire alla città la possibilità di trascorrere del tempo e le giornate del periodo natalizio all'interno di Mostra, offrendo loro lo spettacolo suggestivo di colori e musica della fontana dell’Esedra. Abbiamo anche chiesto al bar e al ristorante di restare aperti fino alla sera, in modo tale da creare anche un’area ristoro per i visitatori».

Resterà aperto per tutto il periodo natalizio il ristorante e il bar all'interno di Mostra d’Oltremare, dove sarà possibile fare aperitivi in orario pomeridiano.





Le info utili.



Orari degli spettacoli della fontana

27-28-29 dicembre alle ore 18,00 e alle ore 19,30

4-5 gennaio alle ore 18,00 e alle 19,30.

