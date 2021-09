«Resilience», la vigna didattica di Pianura riapre ai bambini

Dal 23 settembre riapre «Resilience» la vigna didattica dedicata ai bambini.

La famiglia Varchetta, ideatrice del progetto, è da sempre operante nel territorio, in modo specifico in agricoltura, e attraverso questo progetto intende promuovere nuove forme d'integrazione soprattutto per i ragazzi del quartiere, e allo stesso tempo intende valorizzare un'area dismessa e inutilizzata di Pianura a ridosso dell'«urban winery».

Il termine resilienza evoca al mutamento d'approccio necessario per continuare a garantire prospettive di sostenibilità e di socialità che hanno rapidamente investito e continuano a investire gli ambienti di vita delle comunità locali.

Per lo sviluppo di «Resilience», sono state coinvolte scuole ed associazioni locali, redigendo un programma di formazione che permetterà loro di conoscere e approfondire tutti gli aspetti del settore enologico ed inoltre è previsto il coinvolgimento dei ragazzi anche nella realizzazione del vino, che andrà in commercio dal biennio 2026 – 2027.

Giovedì 23 settembre la vigna didattica verrà inaugurata col taglio del nastro da parte dei bambini delle scuole che hanno aderito al progetto, i quali avranno anche la possibilità di colorare le pareti della vigna guidati dall’artista Luca Danza, famoso per i suoi lavori di street art finalizzati alla valorizzazione delle mura e dei beni comuni per permettergli di acquisire un valore culturale.