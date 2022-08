Leva contest 2022, in piazza Municipio la gara dei maestri del caffè

Domenica 18 Settembre 2022 dalle ore 16.00 presso la storica e affascinante Piazza Municipio si terrà la finale del Leva Contest 2022, organizzato dall’associazione dei maestri dell’espresso napoletano e promosso dal comune di Napoli. L’evento che celebra il mondo del caffè, la sua tradizione e la grande passione che ne hanno i baristi napoletani, sarà diretto da Francesco Costanzo accompagnato nel coordinamento da Mauro Illiano. La manifestazione avrà inizio alle ore 16.00 con l’incontro “Latte Art” presentato e coordinato da Carmela Maresca, neo campionessa italiana Wlags categoria “red jug”. Si proseguirà alle ore 17.30 con il Leva Sensory Contest, gara di qualità in estrazione su macchina a leva. Chiuderà l’evento la finale del Leva Contest 2022, che vedrà come protagonisti il duo Antonio Tamburrino – Michele Pisapia sfidare il record mondiale attualmente detenuto dal duo Costanzo – Arcella.

Durante la serata, non mancherà la possibilità per i visitatori di partecipare a momenti di confronto con i protagonisti, partecipare alle dimostrazioni e alle call to action. Per Costanzo: «È sempre un’emozione indescrivibile organizzare un Leva Contest ai piedi del Maschio Angioino. Sarà una sfida incredibile, uno spettacolo in cui l’adrenalina non mancherà di certo. L’appuntamento è per tutti gli appassionati, i baristi, ma anche per il pubblico. Sono molto contento che per la seconda volta portiamo a Napoli un evento unico nel suo genere». Per Mauro Illiano: «Portare il caffè in piazza a Napoli è sempre una grande gioia, un atto di gratitudine verso un popolo che vive di e per questa bevanda. Questo evento è molto più che una gara, è un vero e proprio festival che la nostra città è oramai pronta ad ospitare».