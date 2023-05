Mobilità sostenibile: il 14 maggio a Napoli sul lungomare il corteo in bici

“Bimbimbici”, il corteo in bici sul lungomare per sostenere la mobilità che non inquina e fa bene alla salute. L'evento si terrà domenica 14 maggio, alle 10, con raduno in Piazza del Plebiscito per la manifestazione nazionale Fiab che si svolge in contemporanea in tutt’Italia. Ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile per la grande famiglia dei Cicloverdi che a ogni edizione rilanciano col Comune sui progetti di mobilità sostenibile.

Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone. «Non ci stanchiamo mai di chiedere maggiore attenzione alla sicurezza e le infrastrutture capaci di portare in strada più biciclette. Continuare a pensare di liberare dagli ingorghi le strade cittadine senza offrire una valida alternativa all’auto, non fa bene alla salute dei cittadini e del territorio», dice Teresa Dandolo, presidente di FIAB Napoli Cicloverdi.

T-shirt, merenda e gadget in omaggio ai partecipanti assieme alla borraccia donata ai bambini da ABC Napoli per ribadire che la nostra acqua è buona da bere. L’iniziativa si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e è rivolta principalmente a bambini e ragazzi accompagnati dai genitori, ma è aperta a tutte le persone: un’opportunità per vivere insieme una biciclettata in famiglia o con gli amici. Grande sorpresa per i piccoli biker: visitare il Museo Darwin Dohrn (DaDoM).

Una gioia per gli appassionati di animali marini, per chi vuole conoscere i segreti della biodiversità marina e dell’adattamento degli organismi viventi nel mondo sottomarino.