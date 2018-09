Nel weekend il Pizza Festival al Pareo Park

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:21

Arriva a Pareo Park il Pizza Festival, il primo evento incentrato sul valore della pizza napoletana come patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco.La manifestazione, che si terrà nei giorni 28,29 e 30 settembre, sarà ospitata dall’unica struttura in Campania in grado di sostenere una alta ricettività con relativi parcheggi e che offre spazi espositivi, intrattenimento per tutte le età e giostre.L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, nata con l’intento di rivalutare e preservare una delle professioni simbolo del folklore e della cultura partenopea: il Pizzaiuolo. L’obiettivo è quello di tramandare l’arte della pizza alle nuove generazioni promuovendo l’utilizzo di prodotti tipici campani ed offrendo, al contempo, una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ai giovani .L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è riuscita ad ottenere per la pizza napoletana il prestigioso riconoscimento di S.T.G. Specialità Tradizionale Garantita dall’Unione Europea. Pareo Park ospiterà otto tra le migliori pizzerie della Campania, ognuna delle quali presenterà in esclusiva la propria pizza a tema: pizza puffi, pizza leoni, pizza elefante, pizza Aladin, pizza pirati, pizza shuttle, pizza bruco, pizza vecchia America. L’evento prevede inoltre un vero e proprio talent contest amatoriale sulla creazione della pizza più gustosa e originale. Giudici d’eccezione i maestri pizzaiuoli Gino Sorbillo e Davide Civitiello.A Pareo Park anche il “Museo della Pizza” con una galleria di immagini raffiguranti la storia della pizza napoletana e l’area “Pizza Art”, pinacoteca a cielo aperto con le più prestigiose opere d’arte aventi quale tema appunto, la pizza! A rendere ancora più “appetitosa” la tre giorni un programma artistico vario ed entusiasmante tra cui la Aurelio Fierro band, Andrea Sannino, la diretta della partita Juventus-Napoli e tanto altro.Formula evento: ingresso con menù pizza+ bibita+ dolce € 12,00