Torna Napoli Pizza Village con la musica dei Tiromancino

Sabato 14 Settembre 2019, 15:28

Tutto pronto per la seconda giornata del Napoli Pizza Village sul lungomare Caracciolo che prenderà il via oggi sabato 14 settembre alle ore 18. Annullata l’esibizione di Arisa prevista per questa sera, a causa di un piccolo incidente che l’ha costretta a cancellare tutte le date dei prossimi giorni. Nell’augurarle buona fortuna e un arrivederci sul palco del Napoli Pizza Village (inaugurato ieri da Clementino), è stato annunciato l’arrivo dei Tiromancino che suoneranno questa sera e l’attesa partecipazione di Enzo Gragnaniello.Tantissimi gli eventi in calendario fino a domenica 22 settembre, oltre la possibilità di degustare la pizza, con workshop, convegni, incontri e spettacoli, grazie all’organizzazione di Oramata Grandi Eventi che lunedì 16 presenterà la partecipazione di Napoli Pizza Village a New York, prevista per ottobre, in occasione dei festeggiamenti del Columbus Day 2019.Questo il programma di oggi 14, domani 15 e lunedi 16 settembre.SABATO 14 SETTEMBREore 18 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito) – “Appuntamenti di Gusto: Il Dolce in Pizzeria” promosso da Latteria Sorrentina in collaborazione con Scatti di Gusto - Ospiti Marco Infante, Gianluca Ranieri e Davide Civitiello.NPV Class lezioni di pizza di Rossopomodoro con:ore 18.30 Roberto Caporuscio (Kestè New York) ore 21.00 con Vincenzo Iannucci (Molino Caputo)ore 20 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito) NPV d’Essai - Pizza Memoriesconduce Sara De Bellis - Mangia e Bevicon Alfredo Forgione e Antonio Troncone (Trattoria Fresco) - Giuseppe Di Meglio (Luise), ospite Germano Bellavia di Un Posto al Sole21:30 sul palco i Tiromancino Alfa - diretta in radiovisione su RTL 102,5a seguire la straordinaria partecipazione di Enzo Gragnaniello, Ciccio Merolla che presenta il suo nuovo album fusion e I rapper Oyoshe e DopeOne.DOMENICA 15 SETTEMBRENPV Class lezioni di pizza con:ore 18.30 Simone Fortunato (Pizzeria Diaz) - ore 21.00Pino Celio (Pizzeria Licignolo Bella Pizza)ore 20 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito) NPV d’Essai - I Maestri e Margherita conduce Fulvio Giuliani, RTL 102,5con Salvatore Salvo (Salvo Pizzeria, San Giorgio), Renato Bosco (Saporè, Verona), Gennarino Esposito (Torre del Saracino, Vico Equense), Marcello Lunelli (spumanti Ferrari, Trento), Roberto Anesi (Miglior sommelier d’Italia 2017) e Antonello Maietta, (presidente AIS nazionale).ore 21 sul palco NPVAchille Lauro e Joey-diretta in radiovisione su RTL 102,5a seguire a partecipazione straordinaria di Rocco Hunt - I cantautori Livio Cori e Nello Daniele - I trapper Jay-Lillo, Colza, PlugLUNEDÌ 16 SETTEMBREOre 18 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito)“Appuntamenti di Gusto: Fiordilatte Vs Mozzarella di bufala” promosso da Latteria Sorrentina,in collaborazione con Scatti di Gusto- Ospiti Gino Sorbillo, Francesco Martucci e Franco Amodio.NPV Class lezioni di pizza di Rossopomodoro con:ore 18.30 Andrea Cozzolino (Senza Wellness Foods) ore 21 Salvatore Lioniello (Pizzeria Da Lioniello)19 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito) - Convegno: “Il turismo enogastronomico a Napoli e le eccellenze del territorio” in collaborazione con la Fondazione Univerde -presieduta dall’on. A.Pecoraro Scanio.Ore 19 Area Ospitalità - Evento “Napoli Pizza Village VS New York Pizza Festival 2019” Protagonisti: Antimo Caputo (Mulino Caputo), Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci (Oramata Grandi Eventi), Fred Mortati (presidente Pizza Academy Foundation che organizza il festival a New York) con una delegazione composta da 30 trend setter Usaore 20 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito) NPV d’Essai - Pizza Senza, conducono Federica Gentile RTL 10’2,5 e Nunzia Marciano Canale 8 conDavide Civitiello(Rosso Pomodoro), Renata Sitko (Villa Giovanna, Ottaviano), Guglielmo Vuolo (4°-Napoli) e Maurizio Filippi (Miglior Sommelier d’Italia 2016)ore 21 sul palco NPV The Kolors-Elodie-diretta in radiovisione su RTL 102,5a seguire 80’S PIZZA STYLE: la serata tributo agli anni ’80 con Milena Setola (tributo agli Wham) - Federico di Napoli (da Made in Sud) con l’omaggio ad Alan Sorrenti e la partecipazione straordinaria di Tony Esposito.Tutte le info su www.pizzavillage.it