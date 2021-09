Napoli: premio Bagio Agnes 2021, in diretta su Rai1 dal Palazzo Reale

Sabato 11 settembre andrà in onda su Rai1 la XIII edizione del premio internazionale del giornalismo e dell'informazione «Biagio Agnes», dedicato allo storico direttore generale della Rai, con la conduzione di Mara Venier e Alberto Matano.



Durante la serata prestigiosi nomi del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, come Roberto Vecchioni, Serena Autieri, Lina Sastri e Marco Masini.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO A Nisida l'ottava edizione del premio Responsabilità... IL PREMIO Decima edizione del Premio “Le Maschere del Teatro... TELEVISIONE Don Matteo 13, si cerca un sosia per Raoul Bova

La giuria del premio, presieduta da Gianni Letta, ha reso noti i nomi dei vincitori che saranno i protagonisti di questa edizione 2021: dal premio internazionale a Rahila Saya, giornalista e attivista afghana, a quello per la carta stampata assegnato a Massimo Franco del Corriere della Sera.

E poi tre donne appassionate e brillanti, Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira su La7, Barbara Jerkov de Il Messaggero ed Emilia Costantini del Corriere della Sera, premiate rispettivamente, premio per la televisione, premio miglior cronista e premio Cinema. A Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 ORE va il Premio Giornalista economico, mentre a Paolo Conti, Corriere della Sera, il premio per la divulgazione culturale.



Il premio fiction è stato assegnato a Il Commissario Ricciardi, serie tv con Lino Guanciale, e il premio per la radio a Roberto Sergio con tutta la grande squadra di Rai Radio: Simona Sala, direttrice Radio1, Paola Marchesini, direttrice Radio2, Andrea Montanari, direttore Radio3, e Angela Mariella, direttrice di Isoradio.



Alla trasmissione «Il Circolo degli Anelli» il premio giornalismo sportivo, ritirato dalla conduttrice e giornalista Alessandra De Stefano. Il direttore de La Stampa Massimo Giannini riceve il premio giornalismo crossmediale mentre a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, va il premio per la divulgazione digitale. Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, ritira il premio innovazione e sostenibilità assegnato al programma di informazione e approfondimento «Newton».



Il «veterano» Bruno Vespa vince il premio giornalista scrittore per i volumi «Quirinale. Dodici Presidenti tra pubblico e privato» e «Perché l'Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)», editi entrambi da Rai Libri.



Infine, al programma di Rai3 «Fame d’Amore», condotto da Francesca Fialdini, va il premio speciale di questa XIII edizione. Anche quest'anno la Fondazione Biagio Agnes rivolge un'attenzione particolare ai giovani, assegnando una borsa di studio al primo classificato della scuola di giornalismo dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, Angelica Migliorisi.

Dopo la scorsa edizione realizzata a distanza a causa della pandemia, quest'anno il Premio celebra finalmente il ritorno «in presenza», tenendo fede all’impegno che lo anima fin dalla sua istituzione, ossia quello di tutelare il giornalismo di qualità in quanto strumento di democrazia al servizio dei cittadini.



«Da anni il premio Biagio Agnes si impegna a far comprendere l’importanza di un’informazione sana e libera per ogni Paese democratico, proiettando il proprio sguardo sull’Italia ma senza dimenticare l’attenzione al panorama internazionale», afferma Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes, «siamo sempre più convinti che il giornalismo, quello più appassionato e autorevole, sia essenziale per interpretare la società globale in continua trasformazione».