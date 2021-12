Napoli, “Scienzabilmente” l’importanza della ricerca per l'inclusione in tema di disabilità

Sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della ricerca scientifica e tecnologica, della digitalizzazione e delle metodologie per l'inclusione in tema di disabilità: è questo l’obiettivo della I'edizione del concorso “Scienzabilmente”, organizzato da Rdr Rainbow - Diversamente Radio il prossimo 3 dicembre a Città della Scienza, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità.

La web radio, che nasce come progetto dell'associazione no profit “I ragazzi della barca di carta” di Napoli ideata da Francesco Baldi, ha scelto di dare risalto alle problematiche relative all’inclusione coinvolgendo gli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di II grado attraverso un concorso di idee in ambito tecno-sociale. Nel corso dell’evento saranno presentati gli elaborati e consegnati i riconoscimenti alle scuole finaliste.

«Le persone con disabilità sono risorse per la società perché le loro capacità, sviluppate proprio in relazione ai contesti nei quali vivono, spesso non facili, dimostrano che è importante riconoscere le ‘abilità’ di ciascuno senza limiti o barriere», spiega Amelia Focaccio, Program Manager di Rainbow Diversamente Radio promotrice del concorso. Le scuole saranno premiate dai campioni delle Fiamme Oro Pino Maddaloni, Antonio Fantin, Angela Procida.

La manifestazione sarà arricchita da una tavola rotonda, alla quale prenderanno parte rappresentanti del mondo della ricerca scientifica e dell'università, enti ed Istituzioni del terzo settore. Ad aprire i lavori i saluti di Massimo Cavaliere direttore generale di Città della Scienza. Intervengono Luca Trapanese assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, Luca Piscopo responsabile del centro nazionale Fiamme Oro, Carmine Mellone presidente Cip Campania, Vincenzo Allocco responsabile nazionale tecnico Finp, Antonia Tulino coordinatrice “5G Academy” della “Federico II”, Gennaro Piccialli direttore del cestev “Federico II”, Santolo Meo coordinatore CdS Ingegneria elettrica dell' università di Napoli “Federico II”, Antonio Parisi presidente centro studi delacato, Giangi Milesi vice presidente fondazione pubblicità progresso, Raffele Bortone autore e regista TV.

Uno spazio particolare sarà dedicato alle Associazioni rappresentate da Anna M. Vitulano Presidente Parkinson Parthenope, Angelica Viola Presidente Coop. Sociale l'Orsa Maggiore, Carlo Ingegno Associazione Famiglie in Rete, Mario Mirabile UICI Napoli. Modera Nicola Saldutti del Corriere della Sera. A sostenere l'iniziativa due importanti realtà italiane: Kineton Italia e Certiquality. Alla giornata è associata una mostra di fotografia sociale della fotografa italiana Marcella Gurrieri. Il dibattito e la premiazione saranno trasmessi in streaming sulla pagina facebook della webradio.