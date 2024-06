Napoli, silent reading party al The Spark: da New York il format della lettura collettiva

Tutti zitti, qua c’è gente che legge. Martedì 11 giugno a Napoli, ore 18 alla libreria The Spark, il bookstore della Mondadori di piazza Borsa, è in programma un appuntamento unico nel suo genere: un Silent reading party, ovvero un incontro in cui la gente è tenuta a lasciare i telefoni e tenere lontani i rumori per darsi, in pace, alla lettura; in compagnia di altra gente dedita ai libri.

Il format nasce negli Stati Uniti e sta impazzando a New York; l’origine dei Silent reading party è attribuita a Christopher Frizzelle, ex direttore editoriale del settimanale “«The Strange»: l’evento offre un'esperienza rilassante e contemplativa, lontana dal frastuono quotidiano, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nelle pagine dei loro libri preferiti, forse perché stimolati dall’esempio degli altri, e alla fine condividerne i contenuti.

Durante il party i partecipanti sono invitati a portare il proprio libro o acquistarne uno in sede, trovare un posto comodo nell’ambiente di The Spark e godersi la lettura, dopo una breve introduzione all’evento; alla fine del momento chi vorrà potrà confortarsi sulle letture effettuate all’insegna della disconnessione totale, senza frastuoni e senza tecnologie: agli invitati viene chiesto di spegnere il telefono per tutta la durata del party.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, conviene così prenotare all’indirizzo info@thesparkhub.it, o chiamare in sede prima di zittire lo smartphone per un po’.

Michela Musto, titolare della libreria che ha voluto l’appuntamento insieme a Studio Focus Green, commenta: «Abbiamo bisogno di staccarci per qualche ora da social e telefoni e immergerci nelle pagine dei libri. Ma il party è un pretesto per ricordarci che, ogni tanto, liberarci della connessione permanente si può, è salutare, migliora il nostro stato psicofisico».