Napoli e Sorrento «arrivano» in Giappone: focus in Oriente sull'architettura alberghiera

Giovedì 8 Novembre 2018, 16:26

Napoli, Sorrento e il Giappone unite dall'architettura alberghiera e dall'ospitalità. La studiosa giapponese Ewa Kawamura, dopo l’appuntamento napoletano alla Biblioteca Nazionale di Napoli di qualche settimana fa, terrà una conferenza in occasione del “Salone dello Studio in Italia” (domani 9 novembre e venerdì 10 novembre), a Kumano, cittadina giapponese gemellata con la città di Sorrento dal 2001. L'evento è in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Ōsaka. "A Sorrento e Napoli - spiega la docente all'istituto di Tecnlogia di Tokyo, che si è formata a Napoli - si recarono molti artisti per trovare ispirazione per le proprie opere così come molti furono i personaggi storici che vi fecero tappa. A quell'epoca dove alloggiarono questi illustri visitatori? Esistono ancora oggi gli alberghi e le dimore, dove un tempo risiedettero? Alcuni di essi hanno ancora le porte aperte e sono diventati oggi importanti alberghi storici, altri hanno chiuso i battenti mentre di alcuni si è persa qualsiasi traccia. In ogni caso, questi luoghi d'ospitalità sono testimonianze di valore storico che hanno arricchito il patrimonio culturale di Sorrento e Napoli. Obiettivo della conferenza è introdurre il fascino, ancora poco conosciuto, degli alberghi storici di Napoli e Sorrento”.La cittadina di Kumano, situata nel Giappone centrale e tra i luoghi più sacri del Paese del Sol Levante, condivide con Sorrento e Napoli un grande spirito di ospitalità che la rende location ad hoc dove parlare proprio di ospitalità, tratto che da sempre accomuna l’Italia e il Giappone.