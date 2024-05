«Sport power tour», a Napoli la terza tappa del progetto di empowerment giovanile

Dopo il successo degli appuntamenti di Roma e di Domusnovas, in Sardegna, arriva a Napoli «Sport Power Tour», evento itinerante in quattro tappe, nato dal progetto Sport Power con cui Sport Senza Frontiere, con il supporto di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, e dell’Impresa sociale «Con i Bambini», si rivolge ai giovani dai 6 ai 17 anni per garantire a tutti l’accesso allo sport come diritto fondamentale.

Dall’11 maggio e per due weekend consecutivi il pulmino di Sport Power trasporterà il suo «baule magico», pieno di giochi e attrezzature sportive, presso l’Oratorio della Basilica Santa Maria della Neve in piazza Vincenzo Aprea, 2.

Sarà possibile partecipare all’evento nei seguenti orari: sabato 11 e 18 maggio dalle 14:30 alle 18:30, domenica 12 e 19 maggio dalle 9:30 alle 13:30.

Le attività nella tappa di Napoli saranno organizzate anche grazie alla collaborazione con A.S.D.

Nippon Club, L'Albero della vita ODV e Oratorio della Basilica di Santa Maria della Neve. Altri sostenitori, che svolgono il prezioso ruolo di "Enti segnalatori", ovvero enti che individuano i potenziali beneficiari e li mettono in contatto con l’equipe, sono:

I.C. Toti Borsi Giurleo (partner ufficiale), I.C. Porchiano Bordiga, I.C. Aldo Moro, I.I.S. Sannino - De Cillis, I.T.T. Marie Curie, coinvolto mediante l'attivazione del PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro)

Dopo il capoluogo campano, «Sport Power Tour» si sposterà a Bari per concludere il suo viaggio, 25 e 26 maggio, 15 e 16 giugno.

Il progetto

Partito un anno e mezzo fa con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, il progetto «Sport Power» vuole includere i giovani tagliati fuori dai circuiti sportivi e creare modelli positivi tra adolescenti attraverso la leadership nella pratica sportiva.

Garantire l’accesso allo sport come diritto fondamentale, portarlo dove non c’è, diffonderne principi e valori: questa è la missione di Sport Senza Frontiere! Grazie al progetto Sport Power, Sport Senza Frontiere ha raggiunto la Sardegna e la Puglia, attivando un programma socio-sportivo-educativo per 125 minori in condizioni di fragilità socio-economica (55 a Roma, 30 a Napoli e 40 tra Bari e Domusnovas). Infine – e questa è la vera innovazione progettuale – ha formato gli Sport Agents, gruppi di adolescenti Under 18, portatori di valori legati a modelli positivi di crescita individuale e di gruppo appresi attraverso lo sport (35 tra Roma e Napoli, 5 a Bari e 10 a Domusnovas), che sono coinvolti in attività educative e di animazione della rete sociale territoriale.

Il tour è una delle azioni del progetto Sport Power, sostenuto da Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, e dall’Impresa sociale «Con i Bambini» nella misura del 50% dell’ammontare del budget complessivo. Enel Cuore opera da più di 20 anni al fianco delle organizzazioni del Terzo Settore radicate sul territorio, capaci di creare valore condiviso e garantire la coesione sociale e la sostenibilità delle iniziative nel tempo.

Per realizzare un’iniziativa così vasta e complessa, Sport Senza Frontiere ha utilizzato il modello di intervento sperimentato con successo in quasi 15 anni di attività, attivando una rete di collaborazioni sportive e socio-sanitarie in ogni città di progetto:

ASD SANSA FC (Roma), Rugby Nuovo Salario A.s.d. (Roma), Defrag Associazione culturale e di Promozione sociale (Roma), Associazione Sportiva Dilettantistica Big Air (Bari), Associazione sportiva dilettantistica Franco Ballerini (Bari), Occupazione e Solidarietà s.c.s Cooperativa Sociale (Bari), Associazione sportiva dilettantistica Nippon Club (Napoli), L'Albero della Vita Cooperativa Sociale (Napoli), Associazione Elda Mazzocchi Scarzella (Domusnovas, Cagliari)

Enti segnalatori per la selezione dei beneficiari:

IC 49° Toti - Borsi - Giurleo (Scuola Napoli), IIS D. Bramante ex Sarandì (Scuola Roma), Comune di Bari, Istituto Comprensivo Statale "F. Meloni" (Scuola Domusnovas)