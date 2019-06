Domenica 16 Giugno 2019, 18:40

Il 21 giugno è una giornata speciale: in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dello Yoga e in più l'evento coincide con il solstizio d'estate. Una giornata ricca di energia positiva che alle Stufe di Nerone si unisce con il benessere di una giornata di relax con le acque termali. L'orario di accesso è dalle ore 8, quindi ognuno può decidere quando è meglio iniziare a godersi la giornata. Le pratiche di Hatha Yoga e Yoga Nidra ci saranno alle ore 16 e 18.I tappetini e mattonelle per lo Yoga sono a disposizione: basta avere un abbigliamento comodo ed una copertina o pareo per coprirsi durante la sessione meditativa. Una volta entrati al Parco, le pratiche sono gratuite