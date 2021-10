Napoli, Sud 58 in concerto alla festa patronale di San Vitale a Fuorigrotta

Ritorna dopo tanti anni la festa di San Vitale a Fuorigrotta. Ad inaugurare i festeggiamenti la solenne celebrazione eucaristica il giorno 3 Novembre alle ore 19.00 celebrata dal Vescovo ausiliare Carlo Villano.

Un evento storico che affonda le radici nella più lontana tradizione napoletana. Sarà un evento popolare che coinvolgerà ogni fascia d'età. Dallo sport e i giochi per i bambini fino ad arrivare al concerto serale della band Sud 58.

Tanti i momenti di intrattenimento e molte le sorprese in quello che tornerà ad essere un un appuntamento religioso capace di unire con gioia i cittadini al proprio passato e al proprio territorio.

Il giorno 6 Novembre,dalle ore 10:00 fino alle 21:00 a piazza San Vitale riparte la tradizione e la gioia di Fuorigrotta. Si parte con i percorsi ludici per continuare con gli spettacoli di magia. Dopo si passa allo sport, dal tiro con l'arco fino alla pallacanestro e alla danza. Saranno montati i giochi gonfiabili per i più piccoli e si concluderà la festa con la Band Sud 58 direttamente da Made in Sud.

Fuorigrotta e la città di Napoli ritorneranno a riabbracciare la storia.