Napoli, Tile&Design Store Gallery: il nuovo concept di design a Palazzo San Teodoro

Apre a Napoli una nuova realtà in cui progettare, creare business e organizzare eventi. È Tile&Design Store Gallery Napoli, uno spazio dal concept innovativo che coniuga una dimensione fisica a una progettazione virtuale, in cui architettura, design e arte interagiscono in piena armonia dando vita ad un luogo bello ed unico con l’idea di un lusso non ordinario ma di spiccata personalità. Tile&Design Store Gallery Napoli sarà inaugurato il 29 giugno alle 19:30, all’interno dello storico Palazzo San Teodoro sulla Riviera di Chiaia, nel cuore della città. Special Guest Peppe Servillo e Solis String Quartet.

APPROFONDIMENTI SALONE DEL MOBILE Design, dal Veneto la magia di un letto sospeso Fluttua LA STORIA Homeating, eventi esclusivi nel cuore di Napoli: «Così... IL FESTIVAL Innovation Village al Greentech Festival con le lampade cresciute...

Su oltre 500 mq di superficie, la nuova Store Gallery è pensata come uno spazio ibrido: vetrina di vendita di marmi, parquet, ceramiche, complementi di arredo, luci e oggetti di design, ma anche ambienti esperienziali dove condividere relazioni e momenti di cultura.

Tile&Design, infatti, sarà sì un luogo finalizzato alla vendita di prodotti per la ristrutturazione, ma anche e soprattutto dedicato alle aziende del settore che avranno la possibilità di essere presenti all’interno in un’area riservata, funzionale, con un’esposizione personalizzata curata con stile e studiata nei minimi dettagli. La sua apertura rappresenta un progetto pilota che parte da una visione aziendale lungimirante, mettendo insieme una molteplicità di soggetti che interagiscono tra loro per perseguire gli stessi obiettivi.

Il progetto architettonico dello store porta la firma dell’architetto Antonella Venezia, che ne ha interpretato il concept rispettando l’identità architettonica di base. Nisa Spa è l’azienda che ha sposato l’idea imprenditoriale dell’architetto Tiziana Capasso, direttrice della Gallery, e della dottoressa Loredana De Luca, direttrice di ThesignEvent e specialista nella comunicazione legata agli eventi di architettura e design: un duo le cui esperienze diversificate ma complementari renderanno la location un crogiolo di arte, cultura, progetto e design. Responsabile commerciale di Tile&Design e del Gruppo Nisa è il dottor Romano Farriciello. Tile&Design Store Gallery Napoli vuole accogliere una clientela di qualità fatta non solo di fruitori finali ma anche di professionisti quali architetti e designer. I prodotti e le aziende che fanno parte del core business sono stati scelti accuratamente ed in modo esclusivo tenendo conto del settore commerciale, della qualità del prodotto e della presenza nell’area metropolitana di Napoli e Campania.

Tre le aree principali dello Store Gallery: quella della “Light Experience”, un ambiente insonorizzato che aiuta a percepire la luce e a immergersi totalmente nell’esperienza da essa generata; la zona del contest “La Poetica del Tempo”, in cui diversi autori presenteranno i loro progetti di arredo ad alto tasso di ricerca e innovazione, in collaborazione con le aziende; la realtà Immersiva, un’installazione multimediale che consentirà, con l’ausilio di videoproiezioni, di visualizzare un elemento a scelta (parato, marmo o qualsivoglia ambientazione) sull’intera superficie della stanza.

Tutto questo fa sì che all’interno della Gallery ci sia sempre un’esposizione in continua evoluzione di arredi e prodotti che cambiano la suggestione dello spazio, dando vita ad un luogo unico che il cliente troverà particolarmente confortevole e di proprio gradimento.

Tile&Design Store Gallery Napoli sarà anche uno spazio di consulenza dedicato alla progettazione ed alla selezione di prodotti e sistemi per vivere bene e meglio sia a casa che nei luoghi di lavoro. In questo modo sarà possibile ascoltare i bisogni dei clienti fornendo indicazioni specifiche e necessarie per portare ad una scelta consapevole di prodotti che si vanno ad integrare con ogni singolo progetto.

Per attuare questa logica di consulenza e strategia di vendita si è messo in atto un sistema di multistakeholder che mette la Tile&Design al centro di un sistema di coordinamento generale couadiuvato dall’organizzazione di un team di professionisti del settore. Il sistema di multistakeholder prevede stakeholher interni ed esterni con partecipazione diversa alla quotidianità aziendale ma con lo stesso obiettivo finale.

Competenze specifiche nell’arredo e progettazione, freschezza e innovazione nella ricerca dei materiali, capacità di project management sono i punti di forza di Tile&Design Store Gallery Napoli nell’affrontare progetti di vendita complessi ed importanti.