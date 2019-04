Torna Wine&Thecity, omaggio alla luna nei 50 anni dalla missione di Apollo11

Venerdì 26 Aprile 2019, 16:43

La luna come tema della dodicesima edizione di Wine&Thecity. Venerdì 3 maggio, alle ore 11.30, il Museo PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, ospita la presentazione alla stampa della rassegna napoletana che celebra la creatività urbana e la cultura del bere bene. La luna è il tema di questa XII edizione, la luna come anelito e conquista nell’anno che celebra i 50 anni dalla missione di Apollo11.In programma dieci giorni di appuntamenti - dal 9 al 18 maggio -​ che vedono la partecipazione di prestigiose cantine vitivinicole italiane, l’apertura straordinaria di luoghi di interesse storico e culturale della città, il contributo di chef stellati e il coinvolgimento di artisti, poeti e scienziati tutti impegnati in una staffetta di eventi all’insegna dell’ebbrezza creativa e della luna.