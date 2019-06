Napoli, weekend di grande divertimento tra eventi e tanta musica gratis

Venerdì 21 Giugno 2019, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre al mare e ai lidi di Posillipo, Napoli offre tantissimo in questo fine settimana estivo, soprattutto in ambito musicale visto che siamo nei giorni della “Festa Nazionale della Musica 2019”; ecco alcune idee per il divertimento.Da poco arrivati allo Zoo di Napoli (via John Fitzgerald Kennedy 76) nuovi inquilini: il cercopiteco di Brazzà, una specie presente in natura in Africa Centrale, il suo habitat è la foresta pluviale e si nutre soprattutto di frutta, foglie, altri vegetali, vermi e altri piccoli animali; e il Fossa, un mammifero carnivoro endemico del Madagascar, un predatore che si nutre degli animali che popolano l’isola. I due nuovi esemplari dello Zoo sono iscritti al progetto di conservazione EEP (programma europeo per le specie minacciate – European endangered species program) dell’EAZA, e il parco, con il suo intervento, contribuisce alla salvaguardia e alla ricerca di specie minacciate tramite collaborazioni europee.Restando in zona, sabato e domenica pomeriggio, a partire dalle ore 16 fino quasi a mezzanotte, Edenlandia ospiterà lo “Sport Experience”, un evento dedicato a tantissimi tipi di sport. Coordinato e organizzato dall’associazione “S.E.B.S. Fiera dello Sport”, la rassegna si dedica a tutti, dai più piccoli ai più adulti, dai più esperti ai principianti, per tutti loro, sul palco centrale, si terranno le lezioni di una palestra a cielo aperto: pilates, move jump, total body, zumba, zumba kids, zumba strong, danza del ventre, bollywood, tribal fusion, latino, salsa, balli caraibici, hip hop, salsa cubana, afro, break, lambaerobica, esibizioni di varie discipline di crew latine e scuole di danza. Oltre ai vari appuntamenti che si svolgeranno al palco centrale, lungo i viali di Ednlandia sarà possibile partecipare o assistere a varie attività: skateboard, pole dance, danze aeree, calcio balilla, karate stile shotokan, ju jitsu, ken jitsu,cycling, rugby per bambini, calisthenics, fitbox. L’ingresso è gratuito nei due pomeriggi, per maggiori informazioni è possibile seguire le pagine social e il sito www.edenlandia.it.Anche la Reggia di Caserta sostiene e partecipa alla giornata della “Festa della Musica”. Oggi, in tutta Italia, sono oltre 652 le città che festeggeranno con più di 8600 artisti, che si esibiranno in concerti gratuiti. La Reggia più famosa d’Italia risponde alla chiamata offrendo ai visitatori l’ingresso gratuito alla Reggia e al Parco, e naturalmente, durante la giornata, ci saranno anche degli eventi musicali all’interno del complesso, cui si potrà partecipare liberamente. Ma non solo: per questa grande giornata di festa, la Reggia di Caserta ha organizzato anche delle speciali visite serali agli splendidi Appartamenti Storici che apriranno in via straordinaria dalle 19:30 alle 22:30 (con ultimo ingresso alle 21:40), al costo simbolico di 1 euro.Sabato mattina alle ore 10, “Nola fra storia e folklore”: una visita al Museo Storico Archeologico di Nola con una guida che poterà i piccoli e giovani visitatori in un viaggio immaginario indietro nel tempo, fino alla preistoria. Si potrà vedere un'autentica capanna ricca di entusiasmanti "ricordi" e, mentre i genitori faranno altro, ad esempio una passeggiata tra i famosi gigli, i piccoli saranno coinvolti in un laboratorio che li trasformerà in uomini della preistoria, e modelleranno con le proprie mani un vaso di argilla con la tecnica del colombino. Appuntamento alle 10 in piazza d’Armi a Nola, il contributo di partecipazione è di 6 euro per gli adulti, 5 euro dai 3 ai 12 anni, i più piccini parteciperanno gratuitamente. Informazioni alla pagina Facebook Bambini Curiosi.Comincia alle ore 16 la “Festa della Musica al Maschio Angioino – E sono mò”, una grande rassegna musicale gratuita dedicata anche ai gruppi emergenti a cui si offre un palco. I tanti musicisti si susseguiranno fino a mezzanotte inoltrata, intervallati alle 18:30 dall’intervento di “Spazio Giovani” (organizzatore dell’evento in collaborazione l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli), a cura del Centro Musica Yellow Submarine, che precede l’inizio del concerto.Ancora tanta musica e eventi gratuiti, questa volta al Real Bosco di Capodimonte dove si potrà assistere da oggi fino a domenica alla seconda edizione del grande “Festival di musica popolare del sud Italia”: nei viali del parco di Capodimonte tanta musica popolare tra tammurriate, pizzica, la posteggia napoletana e il teatro popolare; saranno tanti gli eventi, tra cui stage per adulti e bambini e concerti, sempre tutti gratuiti. Ecco il programma: venerdì alle ore 17.30 – stage di danze popolari per adulti e bambini; alle 21.00 – Alla Bua in concerto, del gruppo pugliese dal repertorio classico e contemporaneo, ma anche rock, jazz, dance e etnico. Sul palco Emanuele Massafra, Fiore Maggiulli, Irene Toma, Luigi Toma, Dario Marti, Francesco Coluccia.Sabato alle 17.30 – Il Festival incontra la canzone e la Posteggia Napoletana, tavola rotonda con Ciro Daniele e Antonio Raspaolo. Modera Rosario Ruggiero con Aurora Giglio e Lino Cavallaro, al pianoforte Vittorio Cataldi. Alle 21.00 – Gerardo Iuliano Trio Folk apertura al concerto di Carlo Faiello “Argiento Vivo”, uno show live dalle sonorità mediterranee, etniche e popolari, riproposte con un feeling moderno e ricco di citazioni. Con la Santa Chiara Orchestra e i musicisti Vittorio Cataldi, Fulvio Gombos, Francesco Manna, Pasquale Nocerino, Gianluca Mercurio, Maria Teresa Iannone.Domenica dalle ore 11.00 – musica itinerante con il gruppo folk “I Figli del Cilento”; alle 17.30 – tavola rotonda dal titolo Il Festival incontra il Teatro popolare campano con Carlo Faiello, Giulio Adinolfi, Oscar di Maio, Corrado Taranto. Modera Delia Morea con Antonella Morea. Entrata gratuita a tutti gli eventi, informazioni ai numeri 0813425603 – 3388615640.