A Ugo Cilento il premio «NapoliModaDesign 2023»

Ugo Cilento, Ceo e direttore creativo di Cilento1780, ha ricevuto il premio NapoliModaDesign2023, in occasione della serata inaugurale dell’evento omonimo che si è tenuto a Napoli presso la sede istituzionale del Castel Nuovo “Maschio Angioino”.

Giunto alla sua decima edizione, NapoliModaDesign è divenuto un momento di confronto e di cultura del settore moda, design e food design; nelle precedenti edizioni sono state premiate personalità come Serena Rossi, Massimiliano Fuksas, Giulia Molteni, Simona Ventura e Rocío Muñoz Morales.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha conferito a Ugo Cilento a nome della città di Napoli questo riconoscimento per «l’immensa professionalità, creatività, naturalezza e sensibilità con cui il dottor Cilento rappresenta la nostra città nel mondo».

«È per me un onore ricevere questo premio - ha dichiarato Ugo Cilento - Sono lieto di vedere riconosciuto il mio impegno nel portare avanti la tradizione sartoriale bicentenaria della mia famiglia, consapevole del ruolo imprescindibile dell’artigianalità e del savoir-faire come parte del patrimonio culturale italiano».