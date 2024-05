Vico Equense, Herbalia inaugura il primo centro Handology

“Handology” è una grande storia di eccellenza imprenditoriale al femminile che parte dalla Costiera Sorrentina.

Herbelia, azienda di cosmesi nata ventinove anni fa da un piccolo laboratorio di Vico Equense, è un'eccellenza imprenditoriale al femminile che brilla per la sua capacità di unire qualità dei prodotti, professionalità e formazione, portando in alto il nome del suo territorio in tutta Italia.

Dopo quasi trent'anni dedicati al lavoro a fianco delle estetiste, Herbelia apre le porte alla clientela finale con il primo punto vendita esperenziale a marchio “Handology”, nome della sua filosofia, unendo la cosmesi domiciliare alla cosmesi professionale unicità della persona.



Il centro verrà inaugurato il prossimo 7 giugno, in via Nicotera 25 a Vico Equense, nella stessa via in cui ventinove anni fa le sorelle Palmigiano hanno aperto il loro primo piccolo laboratorio nasce il primo centro del format Handology, primo di una grande rete di un franchising pronta ad espandersi dal Sud in tutta Italia.