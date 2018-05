Giovedì 24 Maggio 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:28

Nel programma del Maggio dei Monumenti 2018 c'è posto anche per la conoscenza e la riscoperta della storia del cavallo napoletano. In programma un convegno ed una mostra ad ingresso gratuito domenica 27 maggio a partire dalle ore 10 nella Casina Pompeiana. E poi alle 11.30 sempre in Villa Comunale la presentazione del cavallo napoletano alla città. Il tutto organizzato dall'Accademia Napoletana Arte Equestre presieduta da Giuseppe Maresca che ha l'obiettivo di ridare splendore alla specie e alla sua storia artistica, culturale e sociale. L'introduzione del convegno è affidata all'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele. La mostra di stampe raffiguranti il cavallo napoletano nei diversi secoli, invece, è a cura della Rinascita Artistica del Mezzogiorno. Poi si terrà l'evento più atteso con la presentazione dei cavalli a cittadini e turisti. A presentare l'evento Rosaria De Cicco.