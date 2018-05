Laboratori a cielo aperto: in Villa Comunale la Giornata Mondiale del Gioco

Venerdì 25 Maggio 2018, 13:45

Un giorno per giocare, sorridere, vivere con leggerezza: è la Giornata Mondiale del Gioco, dedicata a bambini e famiglie. Domani, sabato 26 maggio, a partire dalle 10 e fino alle 18, la Villa Comunale di Napoli (tra Piazza Vittoria e la Cassa Armonica) si trasformerà in un laboratorio ludico a cielo aperto, con attività di gioco interattive su differenti tematiche: dalla natura all’ecosostenibilità, dalla musica alla fiaba, dal circo agli scacchi, dalla fotografia alla stampa serigrafica, dalla lettura sensoriale alla disconnessione dal cellullare.L'evento, promosso dall'Assessorato al Welfare del Comune di Napoli in collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Uomo, apre la città alla cultura ludica mediante il progetto già attivo “Una città per giocare”, che prevede laboratori itineranti tutto l'anno con l'intento di realizzare in città eventi e percorsi territoriali basati sull'utilizzo del gioco come buona prassi di cittadinanza.La celebrazione della Giornata Mondiale del Gioco, giunta alla sua terza edizione, si inserisce proprio in questo contesto e viene pensata con la filosofia “gioco, dunque sono”: giocare è un diritto per i più piccoli, ma anche per gli adulti, perchè è un'attitudine verso la vita intera.“I bambini rappresentano la linfa vitale della nostra Città e nel gioco sviluppano le potenzialità intellettive, affettive e relazionali con gli adulti e il mondo esterno – spiega l'Assessore al Welfare Roberta Gaeta, promotrice dell'iniziativa – Vogliamo proporre una nuova relazione dei bambini con l'ambiente urbano, perchè ogni sorriso è un seme di speranza, riscatto e vitalità per edificare, insieme, una vita migliore. Una città realmente sostenibile e a misura dei bambini è “Una città per giocare!” ”“Il nostro obiettivo” conclude Viviana Luongo, responsabile del progetto “ è quello di far vivere la città come uno spazio socializzante attraverso il gioco, dedicando a questa attività spazi inusuali. “Una città per giocare” nasce da un'idea europeistica della città, in cui gli spazi urbani vengono vissuti dalle famiglie come luoghi di aggregazione e socializzazione fra bambini e adulti” .Quella di sabato sarà una giornata tutta dedicata ai bambini e alle famiglie: quale occasione migliore per trascorrere una piacevole giornata con i propri figli e...tornare a giocare?