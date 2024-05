Napoli, a Villa di Donato tornano Unici INcontrarsiINvilla con tre appuntamenti

Villa di Donato riapre i battenti, dopo la pausa invernale, con tre appuntamenti - lunedì 20 maggio ore 20.30, giovedì 6 giugno ore 20.30, mercoledì 3 luglio ore 20.30 -, Unici – INcontrarsiINvilla; Serata Gershwin, Sulle spine, La taverna caprese.

UNICI perché l’intento è quello di ospitare esclusivamente una proposta artistica al mese, unica perché in un’unica replica, e unica perché irripetibili sono sempre le occasioni di incontro, ed il sottotitolo, INcontrarsiINvilla, racchiude l’idea di atmosfere e dinamiche sempre diverse, che si innestano tra gli ospiti e gli artisti, nell’antico Borgo di Sant’Eframo.

«Dopo una pausa dalla programmazione, avvenuta a gennaio» afferma Patrizia de Mennato, Direttore Artistico di Live IN e padrona di casa «abbiamo riflettuto molto su quali erano i punti di forza della Villa, da sottolineare e valorizzare.

Ed abbiamo pensato che quello che rende UNICA l’atmosfera della villa è l’incontro, come esperienza, come istante sempre diverso, imprevedibile. È il termine che è ricorso più spesso, associato alla nostra storia: il momento, dunque, che abbina l’esecuzione e la catarsi performativa con la convivialità, curata in ogni dettaglio, come in una casa di famiglia».

Continua: «L’anno prossimo la Villa vedrà la decima stagione consecutiva di aperture, alzate di sipario, ospitalità. In cantiere vi sono mostre, nuovi format, sorprese. Se oggi, per presentarvi questi intermezzi estivi, mi si può concedere un termine attinto dalla moda, “capsule”, una capsule estate 2024 è quella che racchiude con leggerezza, irriverenza ed ironia: una grande serata di jazz -in una formazione e arrangiamento in prima assoluta, con ospiti molto amati e seguiti in ambito internazionale: Enrico Pieranunzi, Gabriele Pieranunzi, Gabriele Mirabassi il prossimo 20 maggio; a distanza di due settimane una prima volta in Villa per un monologo surreale, un noir psicologico dalle tinte comiche, Sulle Spine portato in scena da Urbano Barberini, il 6 giugno, per terminare il 3 luglio con La taverna caprese, con Brunello Canessa voce e chitarra, in una tradizione estiva amata e sempre seguita dal nostro pubblico».

«La nuova filosofia di Villa di Donato ha seguito sollecitazioni giunte da tutta Napoli e non solo, e queste sono le linee guida che hanno illuminato le nostre scelte: ‘pensare’ ogni evento come UNICO, sia sotto il profilo artistico, che per la cena a seguire, tornando allo spirito di accoglienza e di comunicazione privilegiata e distesa con l'artista, che appartiene al nostro 'genius loci' e alla nostra identità, fin dalle origini. Il secondo punto di forza, che abbiamo individuato, riguarda la scelta di riservare ogni serata ad un numero limitato di spettatori, in ragione del contesto che, di volta in volta, renderà più godibile il nostro incontro. Il programma non contemplerà più di un evento al mese e, per queste ragioni, il motto dei nostri manifesti è ora “UNICI INcontrarsINvilla”» conclude de Mennato.