Napoli vista dall'alto: il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo apre il ​Roof Garden

Sempre più su dalle prime luci del mattino a sera inoltrata. Dalla colazione alla cena, passando per l’accogliente atmosfera del lounge bar. Il Roof Garden Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, all’undicesimo piano dell’hotel in via Ponte di Tappia, da domani venerdì 31 luglio accoglie i clienti della struttura e gli ospiti esterni per offrire accanto a buon cibo e drink una vista spettacolare del Golfo di Napoli con le sue isole, dell’imponente Maschio Angioino e di Castel Sant’Elmo.



Uno scenario di indiscussa bellezza, un punto di vista inedito e sorprendente che accompagna per l’intera giornata chi vorrà “puntare” davvero in alto, in assoluta sicurezza.



Dalle ore 7 alle ore 11 del mattino spazio al breakfast, con colazione continentale o americana, poi da mezzogiorno a mezzanotte sarà aperto il lounge bar con cocktail, soft drink e veloci snack, mentre dalle 19.30 alle 22.30 luci soffuse e al via l’esperienza di gusto con le proposte dello chef Pasquale De Simone. A cena menu improntato su prodotti di eccellenza. Una carta in cui la tradizione rivive secondo l’evoluzione della cultura del cibo e dove si dà grande importanza alla stagionalità e alle materie prime. © RIPRODUZIONE RISERVATA