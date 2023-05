Cosa fare nel weekend a Napoli: tutti gli appuntamenti dal 12 al 14 maggio

Ecco cosa fare a Napoli per il weekend dal 12 al 14 maggio

Family-friendly

Kid Pass Days a Città della Scienza

Sabato 13 e domenica 14 maggio Città della Scienza partecipa alla nona edizione dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività e eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni, con un ricco programma di eventi, laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività tutte dedicate alla famiglia. Per la prima volta, in Campania arrivano i Didòlab: una straordinaria esperienza di gioco e scoperta per i piccoli dai 3 ai 6 anni che potranno giocare con le gigantesche masse colorate della pasta per giocare più amata che c’è.

In bici sul lungomare con Fiab

“Bimbimbici” è il corteo in bici sul lungomare per sostenere la mobilità che non inquina e fa bene alla salute. L'evento si terrà domenica 14 maggio, alle 10, con raduno in Piazza del Plebiscito per la manifestazione nazionale Fiab che si svolge in contemporanea in tutt’Italia.T-shirt, merenda e gadget in omaggio ai partecipanti assieme alla borraccia donata ai bambini da ABC Napoli. Grande sorpresa per i piccoli biker: visitare il Museo Darwin Dohrn (DaDoM).

Un’opportunità per vivere insieme una biciclettata in famiglia o con gli amici.

Teatri

Le “Stazioni d'Emergenza” a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, Teatro Stabile D'innovazione ai Quartieri Spagnoli, Il 12, 13 e 14 maggio andranno in scena tre spettacoli di compagnie emergenti, selezionati attraverso un bando nazionale.Venerdì 12 "I Porci, una gastronomia machista": Tramite un atto simbolico, detto di “porcificazione”, i due attori vestono i panni dei porci. Si chiudono nella teca e danno sfogo alle più recondite energie machiste. Sabato 13 "Il Campanello" :uno spettacolo funambolico che offre vertiginose escursioni: dal comico più puro alle rarefatte e algide temperature dell’assurdo, fino ad una tragica intensità. Domenica 14 "Padre d'amore Padre di Fango": Sara è una bambina di 10 anni con la passione per il tennis e un amore smodato per Andre Agassi e suo padre Sergio è un operaio trentenne, idealista ed eroinomane. Il 1989 è l’anno in cui tutto cambia anche per la famiglia di Sara.

“Giobbe” al teatro Wunderkammer

Venerdì 12 maggio ultimo appuntamento della decima stagione teatrale di Wunderkammer con l’adattamento e la regia di Francesco Niccolini del romanzo “Giobbe” di Joseph Roth interpretato da Roberto Anglisani. Più di cento anni fa, in Russia, al confine con la Polonia, in un villaggio così piccolo che non è riportato su nessuna mappa, viveva un maestro. Si chiamava Mendel Singer. Uno stupido maestro di stupidi bambini, così pensava di lui sua moglie Deborah, così inizia questo racconto che attraversa trent'anni di vita della famiglia di Mendel Singer, di sua moglie Deborah e dei suoi quattro figli.

Musei

Il weekend delle Gallerie d'Italia

Le Gallerie d’Italia presentano numerose iniziative per il weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio: dall'apertura straordinaria serale per la Notte dei Musei agli appuntamenti per le famiglie per i Kid Pass Days e la Festa della mamma. Sabato 13 maggio dalle 20:00 alle 24:00 le quattro sedi di Gallerie d'Italia saranno eccezionalmente aperte per la Notte Europea dei Musei, con ingresso ridotto a 1 euro. Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, tutte le mamme potranno visitare le Gallerie d’Italia in compagnia dei figli con ingresso ridotto.

La notte dei musei agli scavi di Ercolano

Il parco archeologico di Ercolano è pronto a riaprire i cantieri e ad accogliervi i propri visitatori: parte il 12 maggio l’attesissimo appuntamento con l’iniziativa Close up Cantieri. Anche quest’anno i più interessati potranno avvicinare e quasi toccare con mano il lavoro che si svolge dietro le quinte dei cantieri di restauro. Gli appuntamenti di Close up cantieri si ripeteranno ogni venerdì, alle 10 e alle 11.30, con cadenza settimanale fino al 16 giugno.

Concerti

Il maggio dei concerti in terrazza

Prenderà il via venerdì 12 maggio una delle sezioni più interessanti del cartellone del “Maggio dei Monumenti 2023”, quest’anno intitolato “Napoli in vetta” e dedicato alla scoperta della dimensione aerea della città. Richiamando il tema al centro della manifestazione, le terrazze degli hotel The Britannique Naples, Hotel San Francesco al Monte e Renaissance Naples Hotel Mediterraneo nonché il chiostro dell’hotel Palazzo Caracciolo si faranno palcoscenico ospitando dodici concerti tematici.

Deborah De Luca all'Arenile di Bagnoli

Deborah De Luca torna a suonare a Napoli, nella sua città con quattro ore di live, e lo fa con lo sfondo dell'Arenile di Bagnoli il 14 Maggio 2023. Un vero e proprio evento che vede la regina della musica techno tornare a suonare a Napoli con una forte energia e con la sua musica dallo stile unico che rende imperdibile l'occasione per i fan e gli appassionati del genere rigorosamente live.