Napoli weekend, cosa vedere: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend da venerdì 5 a lunedì 8 maggio

Musei

La domenica al museo

Domenica 7 maggio, la prima domenica del mese, tutte le aree archeologiche e i musei statali saranno accessibili, come ormai da tradizione, gratuitamente.

Lo spettacolo

Catch the Moon

C'è anche spazio per i bambini. Infatti, dal 2 al 6 maggio, Napoli ospita Catch the Moon, il festival internazionale di cinema d’animazione per bambini e ragazzi. L’evento si svolgerà tra Art33, a via Bernardino Martirano 17 e l’auditorium del liceo Calamandrei a via Comunale Maranda 84.

La natura

Planta, il giardino e non solo

Da venerdì 5 a domenica 7 Maggio, all’Orto Botanico di Napoli, torna “Planta, il giardino e non solo”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo di qualità, giunta alla sua IX edizione. “Planta” ospiterà numerose aziende, provenienti da tutto il territorio nazionale, selezionate in base al riconosciuto lavoro di ricerca, autoproduzione e attenzione alla sostenibilità ambientale. Anche per quest'edizione l'ingresso sarà gratuito.

Il food

Vedi Napoli e poi mangia

Nel fine settimana napoletano si conclude anche “vedi Napoli e poi mangia”, un viaggio che, iniziato lo scorso 7 aprile, ha raccontato la storia della tradizionale cucina napoletana. Alle terme di Agnano, nella mattinata di sabato 6, alle 11.00, si racconteranno gli spaghetti alla nerano e domenica 7, sempre alle 11.00, questo mese nel segno della cucina partenopea si concluderà con gli spaghetti a vongole.

La cultura

La Foresta Vergine. Pensare Napoli

Lunedì 8 maggio, al Teatro Mercadante, c'è l'ultimo incontro, con la scrittrice Wanda Marasco e Francesco De Core, direttore de “il Mattino”, del progetto dedicato a Raffaele La Capria, un ciclo di incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani per riflettere sulle aspettative di Napoli e su cosa è cambiato negli anni.