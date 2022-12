Natale a Napoli, torna il Coca-Cola Christmas Village a piazza Dante

Mercoledì 21 dicembre la magia del Natale arriva a Napoli con il Coca-Cola Christmas Village “The Magic of Giving” e un messaggio che punta a evidenziare l’importanza della condivisione e del dono. All’interno del villaggio Coca-Cola in piazza Dante, dalle ore 11.30 alle 22.30, tutti potranno infatti respirare la magica atmosfera natalizia, oltre a donare a favore delle attività di Banco Alimentare.

Nel Villaggio sarà allestita un’area fun che proporrà giochi dedicati ai visitatori, mentre un food truck darà la possibilità di gustare dell’ottima pizza accompagnata da una Coca-Cola. In queste aree saranno presenti i volontari del Banco Alimentare della Campania per raccogliere fondi per la propria mission.

Per il sesto anno consecutivo Coca-Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà, attraverso un'iniziativa che permetterà di sostenere la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti. Una partnership che nel corso degli ultimi sei anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 12 milioni di pasti.

«Siamo orgogliosi di sostenere Banco Alimentare e i suoi volontari, anche a Napoli, una città in cui Coca-Cola si sente di casa e che nel 1955 ha visto la nascita di una bevanda nota a livello globale come Fanta, con succo d’arance ancora oggi 100% italiane. Quest’anno, più che mai, ci sembra importante celebrare lo spirito e la tradizione del Natale e nel villaggio Coca-Cola si potrà vivere un autentico momento di condivisione, reso ancora più speciale dalla possibilità di dedicare un'attenzione particolare, grazie a Banco Alimentare, a chi affronta un momento non facile nella propria vita» - ha dichiarato Cristina Camilli, direttore comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità Coca-Cola Italia.

«Siamo emozionati di essere anche quest’anno parte del Natale partenopeo e orgogliosi che la Campania sia sempre una tappa imprescindibile del percorso natalizio di Coca-Cola lungo la penisola. È in questa regione che Coca-Cola HBC è presente, dal 1974, con lo stabilimento di Marcianise, da cui è stata lanciata la nostra prima bottiglia in 100% plastica riciclata, tappa fondamentale della nostra strategia di sostenibilità in Italia» - ha dichiarato Giangiacomo Pierini, direttore corporate affairs & sostenibilità Coca-Cola HBC Italia.

Il Christmas Village sarà un’ulteriore occasione per confermare l’impegno di Coca-Cola nel percorso di evoluzione sostenibile delle proprie confezioni, in Italia già tutte 100% riciclabili, e nella sensibilizzazione dei consumatori sul tema del riciclo, con l’installazione di una Recycling Machine per smaltire correttamente le bottiglie consumate nei giorni dell’evento. Nel villaggio saranno disponibili bottiglie Coca-Cola Zero Zuccheri in 100% plastica riciclata e Coca-Cola inviterà tutti i partecipanti ad approfondire il processo di riciclo e l'importanza di dare una seconda vita alle bottiglie in Pet, facendo sì che una bottiglia torni a essere bottiglia. Sarà Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si occuperà della raccolta ed avviamento al riciclo delle bottiglie.

La radio Rds promuoverà il tour sui propri canali e sarà inoltre presente all’interno del villaggio durante tutte le tappe, con attività speciali di intrattenimento e racconto dell’evento, attraverso la voce dei suoi principali conduttori.