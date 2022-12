Natale a Napoli, cosa fare nel weekend del 24 e 25 dicembre

Grandi appuntamenti e un weekend natalizio a Napoli e provincia ricco di eventi, mostre e iniziative. Ecco le cose da fare tra il 24 e il 25 dicembre.

Il teatro

Il teatro della canzone napoletana porta in scena “Canzona ‘e… Guapparia”, una sceneggiata di stampo tradizionale con le scene e la regia di Bruno Garofalo, dopo Spacciatore, diretta da Pierpaolo Sepe, che ha rivisitato questo genere con i linguaggi della contemporaneità.

Prodotta dallo stesso Trianon Viviani, questa commedia con musiche di Raffaele Esposito e Bruno Garofalo, che firma anche la regia e le scene, vede come protagonista Francesco Merola, l’interprete figlio ed erede spirituale di Mario, “Re della sceneggiata”.

L’attore e regista Alessandro Siani torna sul palco con il suo nuovo spettacolo Extra Libertà Live Tour.

Dal 21 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 grande ritorno al Teatro Diana di Napoli

Gli eventi e le mostre

C'è un nuovo allestimento, in una saletta dedicata, al termine del percorso di visita dell’appartamento storico, il Presepe napoletano del Banco di Napoli ora appartenente alle collezioni di Intesa Sanpaolo ed esposto dal 1998 nella Cappella del Palazzo Reale.

Realizzato da celebri artisti del tempo, tra cui Giuseppe Sanmartino, l’autore del celebre Cristo Velato, e Francesco Celebrano, è composto da più di 210 tra pastori e personaggi, oltre agli animali e a ben 144 accessori, ed è tra le più ricche rappresentazioni dell’arte presepiale del ’700 napoletano.

Festività natalizie all’insegna dell’arte al museo e real bosco di Capodimonte che allunga gli orari di apertura: sabato 24 dicembre 2022 (vigilia di Natale) e sabato 31 dicembre 2022, dalle 8.30 alle 19.30 al primo piano (ultimo ingresso ore 18.30) e 10 -17.30 al secondo piano (ultimo ingresso ore 17) per visitare le collezioni e le mostre in corso.

Si rinnova l’appuntamento con Sacro Sud, la rassegna ideata e diretta da Enzo Avitabile in programma a Napoli dal 19 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Un festival di dialoghi ispirato dalle tradizioni e dalle musiche popolari, sacre e devozionali del Mediterraneo, che andrà in scena nel periodo natalizio in tre chiese del città partenopea: la Basilica di San Domenico Maggiore, la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia e la Chiesa dei Santi Alfonso M. de' Liguori e Gerardo.

La NAMI gallery art&design in via Carlo Poerio 9 a Napoli, ospita la personale ‘I kammara tu kerù ti pai leggia leggia’ dell’artista Antonello Scotti.