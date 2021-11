Natale a Napoli: il “Parco di Santa Claus” dal 3 dicembre alla Mostra d'Oltremare con tante iniziative per grandi e piccoli

La magia del Natale sta nuovamente arrivando e ancora una volta l'area del Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare diventerà un luogo di meraviglie ospitando “Il Magico Parco di Santa Claus”. Un'attrazione ricca di fascino e buoni sentimenti legati alla festa più bella dell'anno e al mitico personaggio, che si terrà dal 3 dicembre al 9 gennaio grazie all'organizzazione di Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event.

Nell'accogliente e incantato “Parco di Santa Claus”, i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. Ancora, potranno passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo.

Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un'area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus per rendere speciale la visita al Magico Parco di Santa Claus.

Il parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Per le feste di Natale gli orari saranno i seguenti: 8 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 24 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 25 e 26 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 31 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 1 gennaio orario continuato dalle ore 11 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 6 gennaio orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Il prezzo d'ingresso è di 13 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta dell’alberello e decorazione omino pan di zenzero per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti. 1 euro ingresso al Christmas Circus (subordinato all'acquisto dell’ingresso al Parco e acquistabile solo online).

I biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal giorno di apertura anche al botteghino sul posto.