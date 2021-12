Natale a Napoli, a piazza Dante arriva il Real Magic Village di Coca-Cola: musica e solidarietà insieme a Banco Alimentare

Coca-Cola porta la Magia del Natale a Napoli, in piazza Dante, attraverso un messaggio di ottimismo e inclusione, che celebra i sentimenti e il calore umano, e con un duplice impegno per la sostenibilità sociale e ambientale. Il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico in partnership con Abb e Volvo Trucks, farà tappa a Napoli giovedì 16 dicembre. Dalle ore 11 alle ore 21, piazza Dante ospiterà il Real Magic Village, trasformandosi in un accogliente villaggio di Babbo Natale che inviterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile, riscoprendo la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità.

«Coca-Cola ha sempre creduto nella magia del Natale e nell’atmosfera che si sprigiona in quei momenti di condivisione e di connessione con gli altri», ha dichiarato Cristina Camilli, direttore comunicazione e relazioni istituzionali Coca-Cola Italia. «Quest’anno vogliamo celebrare con un Natale all’insegna della sostenibilità, attraverso un impegno concreto sia per la comunità che per l’ambiente».

Tra le numerose iniziative che animeranno il Real Magic Village di Napoli, tra cui l’intrattenimento musicale a tema natalizio di una jazz band, due in particolare permetteranno ai visitatori di riscoprire il piacere di fare un gesto per gli altri: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti. Una partnership che nel corso degli ultimi 5 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 10 milioni di pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate.

«Oltre a rinnovare la nostra collaborazione di lungo corso con Banco Alimentare, siamo felici di poter portare la magia del Natale anche qui in Campania, una terra con cui negli anni abbiamo stabilito dei profondi legami economici, sociali e culturali: da quasi 50 anni qui ha sede il nostro più grande sito produttivo nel Sud-Italia e oltre 300 colleghi ogni giorno lavorano per assicurare qualità alla Coca-Cola Made in Campania» ha dichiarato Giangiacomo Pierini, corporate affairs & sustainability director di Coca-Cola Hbc Italia.

Per permettere a tutti di donare ulteriori pasti e fare qualcosa per gli altri, quest’anno sarà possibile acquistare le Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata su Amazon, Ebay e Coca-Cola HBCI e-shop. Inoltre, si potrà sostenere Banco Alimentare anche attraverso Glovo e Autogrill dove per ogni menù speciale acquistato verrà donato un pasto equivalente; Autogrill partecipa infatti per il secondo anno consecutivo con questa iniziativa, dopo che, nel 2020 sono stati donati, grazie a Banco Alimentare, ben 214mila pasti equivalenti.

A raccontare al meglio lo spirito del Natale Coca-Cola, l’immancabile spot Real Magic at Christmas, creato da dentsuMB UK e diretto da Sam Brown di Rogue Films, on air dal 14 novembre sulle principali emittenti televisive, che ci ricorda l’importanza e la vera magia dei momenti che gustiamo insieme.