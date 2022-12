Natale a Napoli, torna la tombola in piazza ai Quartieri Spagnoli

Ritorna quello che è ormai un appuntamento fisso delle feste natalizie di Agoghè, la tombolata in piazza.

Quest'anno sarà scostumata perché condotta da Patty delle Lucciole, storica protagonista del gioco organizzato nel suo vascio ai Quartieri Spagnoli.

L'appuntamento è per i giorni 21 e 30 dicembre, dalle ore 18, in Largo Baracche, all’aperto, come tutte le manifestazioni del progetto, che hanno il fine di coinvolgere la popolazione del posto per un festoso momento conviviale, in cui si gioca, si mangia e si beve in compagnia.

Con un contributo associativo si avrà la cartella per giocare insieme a uno spritz di Cammarota.

Due serate all'insegna della socialità, tra estrazioni di numeri, storie e risate nel vivido scenario dei nostri amati quartieri.

I premi in palio sono offerti da commercianti locali che sono stakeholder del progetto e da “Le Quartiere Artigiane” gruppo costituito per promuovere e mettere in sinergia l’artigianato femminile locale che restava sommerso o comunque poco conosciuto, con storiche protagoniste della tradizione della manifattura dei Quartieri Spagnoli.

L’evento è organizzato da Agoghè, progetto di Filosofia fuori le Mura, nato per costruire reti sociali permanenti e facilitare la partecipazione collettiva allo sviluppo di una comunità attiva e alla cura delle relazioni. Finanziato nell’ambito del Pon Metro Napoli “Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di inclusione attiva” - I Quartieri dell'innovazione.

È vivamente consigliata la prenotazione alla mail info@filosofiafuorilemura.it o al numero 3757722977.