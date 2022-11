Il Natale arriva ad Edenlandia: apre la grande pista di pattinaggio con ghiaccio vero

Da venerdì 18 novembre sarà possibile, per tutti gli appassionati del pattinaggio, ma anche per chi non lo ha ancora provato, indossare i pattini e provare l'ebbrezza della pista di ghiaccio. Dalle ore 15:30, l’incanto dell’inverno fa capolino all’interno del PalaEden e così grandi e piccini potranno provare la pista di pattinaggio più grande della città. Trenta lunghi minuti il tempo per girare sulla pista di vero ghiaccio per scattarsi divertenti selfie, conquistare il cuore del proprio amato tenendosi per mano o ancora cimentandosi in piroette olimpioniche. La pista sarà allestita fino al 12 febbraio 2023 e gli orari di apertura e chiusura seguiranno quelli del Parco.

Altra data da dover segnare in calendario è quella del 25 novembre, data che darà ufficialmente il via al periodo di Natale che quest’anno sarà più dolce di sempre: «Sweet Christmas», firma questo Natale 2022 con un allestimento super goloso. L’Edenlandia si colora di caramelle giganti. La Caffarel e la Lindt, ma anche caramelle gommose e marshmallows, allestiranno per l’occasione delle casette golose che insieme a Varzi e Poppizziamo popoleranno con i loro gadget i viali del parco, tra una giostra ed un’altra. Tra le anticipazioni del mese di dicembre l’appuntamento con la magia, i laboratori di Natale, il «truccabimbi», l’animazione, la grande parata, e ancora l’attesissimo arrivo di Babbo Natale giovedì 8 dicembre. Tutte queste attività sono gratuite.