«Natale a Pozzuoli», musica, laboratori e food con «Eccellenza in Piazza»

Dopo tante iniziatve di street food e valorizzazione dei prodotti tipici a Napoli, ecco Il “Natale a Pozzuoli” dal 5 all’8 e poi dal 19 al 23 dicembre 2019 in corso della Repubblica, con un programma ricco di sorprese e numerose attività, organizzato dall’Associazione Eccellenza in Piazza con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. L’ingresso è gratuito. Visitatori, turisti, curiosi e appassionati potranno apprezzare e degustare specialità e squisitezze tipiche della tradizione natalizia. Un viaggio alla scoperta di un’offerta dell’agroalimentare proveniente da piu’ regioni d’Italia senza tralasciare le bontà napoletane. Il centro storico della città flegrea vivrà la magica atmosfera del Natale, le tradizioni di un tempo ma anche le consuetudini dei nostri giorni: la casetta di Babbo Natale e l’ufficio postale per le letterine dei desideri dei piu piccini affiancherà momenti di puro divertimento con la Tombola Tammurriata di Antonio Faiello.



Momenti di incontri e giochi con i laboratori MARE Lab “Un mare di divertimento” per tutti a cura dell’AMP (Area Marina Protetta) Punta Campanella.



ORARI dalle 9.30 alle 23

Programma 5-6-7-8 dicembre:

Mostra Mercato delle Tipicita’ - La casetta di Babbo Natale e l’ufficio postale per le letterine

Giovedi 5

Ore 17.30 Momenti Magici a cura dell’Associazione “Le ali della Musica”

Venerdi 6



Ore 17.30 Laboratorio MARE LAB “Un mare di divertimento per i bimbi dai 5 ai 99 anni” a cura dell’AMP Punta Campanella



Ore 19 Tombola Tammurriata - Antonio Faiello



Sabato 7

Ore 10.30

Laboratorio MARE LAB “Un mare di divertimento per i bimbi dai 5 ai 99 anni” a cura

dell’AMP Punta Campanella



Ore 19 Musiche e balli del Folklore: I suoni della tradizione a cura di Antonio Faiello



Domenica 8

Ore 10.30 Laboratorio MARE LAB “Un mare di divertimento per i bimbi dai 5 ai 99 anni” a cura

dell’AMP Punta Campanella



Ore 17.30 Momenti Magici a cura dell’Associazione “Le ali della Musica" © RIPRODUZIONE RISERVATA