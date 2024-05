New content designer: il nuovo podcast della giornalista Francesca Ferrara

Il nuovo podcast della newsmaker & media content creator napoletana Francesca Ferrara è ispirato ai contenuti dei libro “News content design – Brand Journalism &Digital PR per comunicatori e aziende” pubblicato con Dario Flaccovio Editore.

Protagonista dell’anteprima è stata Assunta Corbo, giornalista, autrice, formatrice e fondatrice del Constructive Network e del primo magazine italiano News48.it che si occupa di giornalismo costruttivo e delle soluzioni (constructive&solution journalism).

Il podcast affronta varie tematiche: dall’informazione e comunicazione costruttiva, al giornalismo on line e secocopywriting, al brand journalism, all’informazione ambientale, alla progettazione di un multimedia projectwork, all’evoluzione delle carriere da giornalista freelance, a regista, imprenditore, editore, mentor&coach, content creator, ovvero la figura del news content designer.

Gli altri protagonisti del podcast sono:



Cristina Maccarrone: giornalista, seocopywriter, formatrice e autrice

Marco Merola: giornalista e divulgatore scientifico e tecnologico

Andrea Paternostro: giornalista, imprenditore, editore, formatore

Barbara Reverberi: giornalista, autrice, business coach, podcaster

Alberto Puliafito: giornalista, regista, produttore

Maria Grazia Villa: giornalista, brand reporter & ethics coach

«La creazione di un podcast dedicato al libro fa parte di un progetto di comunicazione dei temi che affronto in un’ottica transmediale. A supporto anche una newsletter professionale che verrà inviata ogni mercoledì assieme all’uscita di un nuovo episodio del podcast» spiega l’autrice Francesca Ferrara. «Il news content deisgner è il professionista dell’informazione e della comunicazione che riesce ad essere un content creator per qualsiasi tipo di piattaforma e che sa creare una strategia di comunicazione sartoriale, cucita su misura in base al contesto e agli obiettivi di una digital communication strategy».