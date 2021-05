In scena la VI Edizione del Festival delle Arti «Noi per Napoli» 2021

Il Festival Delle Arti 2021 Noi per Napoli, dedicato alla città di partenopea, al suo patrimonio storico e culturale, alle sue tradizioni, alla Lirica e al Bel Canto e a tutto ciò che rappresenta la partenopea nel mondo, giunge quest'anno alla VI Edizione.

La Rassegna è organizzata dalla storica Associazione Culturale Noi per Napoli, fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, Presidente Emerito, ed è guidata dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli

"L’obiettivo – dichiarano De Maio e Lupoli, direttori artistici ed organizzatori del Festival– è quello di promuovere le arti e le passioni, di esprimere le forze creative che sono nel cuore e nella mente di ogni essere umano, per abbattere l’isolamento sociale. Il Festival, infatti, è ispirato ai principi e alle finalità della nostra associazione".

Con loro quest'anno in qualità di Presidente della Giuria di Esperti il noto, poliedrico artista ed attore italiano,autore del bellissimo recente suo libro " Sulle Ali Dell'Arte", Vincenzo Bocciarelli che ha così entusiasticamente accolto e commentato l'invito dei due artisti lirici partenopei :

“L’arte spazza via dall’anima la polvere della quotidianità” diceva Pablo Picasso... spesso amo citare questa frase del grande Maestro che trovo particolarmente rappresentativa. In questo nobile pensiero l’arte oltre ad avere il potere catartico di elevazione dell’anima, attraverso l’impegno creativo e al poieon (del fare creativo) ci ricorda quanto l’arte permetta all’essere umano di mettere in atto tutte i suoi strumenti espressivi ed intellettivi atti a rafforzarci e a renderci più forti, e soprattutto in questo momento, più “resistenti”. Sono felice ed onorato di essere il Presidente di Giuria di un Concorso che racchiude come un diamante prezioso tutti i riflessi e le luci del meraviglioso mondo dell’arte. Spesso sono definito dai miei fans l’acrobata dell’anima in effetti mi sento ogni giorno sul filo sospeso nell’aria, che finalmente stiamo tornando a respirare come un canto libero."

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dalla I Municipalità del Comune di Napoli,dalla Presidenza del Consiglio della Regione Campania ed è inserita tra gli eventi del Maggio dei Monumenti 2021.

Tante le categorie previste per la partecipazione: dalla musica al canto,sia pop che lirico,dalla danza classica e moderna, teatro,poesia, letteratura,narrativa pittura, disegno, scultura, fotografia, cinema(Cortometraggi, Videoclip)artigianato artistico(manufatti, ceramica, orafi),arti enogastronomiche,(le Arti della cucina e del vino), Make-up e quest'anno, novità assoluta,una sezione dedicata alle Arti Circensi "Il Circo Immaginato".

Proposte, esibizioni, testi, immagini, produzioni, secondo le modalità indicate nel bando,saranno oggetto di votazione da parte del pubblico a partire dal 24 maggio, fino alla al 1 giugno 2021, attraverso la preferenza espressa con i likes sulle opere pubblicate e visibili sulla paginafb del Gruppo Festival delle Arti Noi per Napoli www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli e scaricando da Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=it.denmarketing.FairApp) e da Apple Store https://apps.apple.com/it/app/fairapp-e-la-fiera-continua/id1298087465),Fair App portale web + app, completamente gratuito, che permette di rimanere in contatto con gli Artisti partecipanti del Festival.

Una Giuria composta da personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, della musica,stilerà dopo aver preso visione del materiale in gara pubblicato, a suo insindacabile giudizio, una propria graduatoria ed assegnerà i Premi ai Vincitori per i primi tre classificati di ogni categoria.

Componenti della Giuria sono :

M°° Olga De Maio soprano e Luca Lupoli Direzione Artistica ed organizzazione

M°Vincenzo Bocciarelli, Presidente

M°Paolo Audino, noto cantautore ed autore italiano di Mina, Celentano,Bocelli,Minghi

Dott.ssa Francesca Rossetti, di http://www.geartiscultura.com

Dott.Diego Paura Caporedattore de Il Roma spettacolo

Dott.ssa Giuliana Covella de Il Mattino

Dott.ssa Laura Bufano di " Dodicimagazine"

M° Christian Deliso Direttore D'orchestra

Dott. Marco Lombardi ideatore de Il Circo Immaginato

Dott. Giansisto Garavelli Archiatra Circense

Dott. Claudio Silvestri de Il Roma

Dott.ssa Roberta De Maddi di Megapress

Dott.ssa Anna Copertino di Road TV Italia

Dott.ssa Teresa Mori de Il Roma.

Verranno assegnati e dichiarati vincitori i primi tre classificati per ogni categoria.

Premi e menzioni speciali saranno assegnati dalla Direzione Artistica del Festival, come il PREMIO NOI PER NAPOLI

La Finale e la Premiazione, in cui verranno proclamati e pubblicati i nomi dei vincitori, avverrà il 2 giugno 2021 e sarà realizzata presso il Pan( Palazzo delle Arti) di Napoli, trasmessa dall’emittente televisiva Campaniafelix tv, in collaborazione con la Redazione di Raffaele Carlino, in streaming e sulle pagine social dell'Associazione Culturale Noi per Napoli e dei Media Partner :

Campania Felix tv; Radio Svago Webeb;Salotto Espago di Eleonora Cassandra Espago con il circuito tv Video Fashion TV,Musica Italiana Channel, Pavia play tv,Nuova Rete Brescia; Well TV con " Fatti e Storie da raccontare" a cura della giornalista Francesca Ghezzani; Teatro TV; DG PhotoArt,le testate giornalistiche Quotidiano Napoli, Quadrifoglio tv, Grande Napoli;ed inoltre hanno collaborato per la realizzazione digitale LCeventi,DN marketing,DN Eventi.

La partecipazione è gratuita, la premiazione avverrà tramite l’assegnazione di Attestati di Partecipazione e Pergamene digitali.

L’Ufficio Stampa dell’Associazione Culturale Noi per Napoli ed i canali pubblicitari offerti dai media partner aderenti dedicheranno ampio spazio ai vincitori con articoli, interviste e tanta visibilità

In merito alla novità introdotta quest'anno,la categoria dedicata alle Arti Circensi è intitolata il " Circo immaginato",un contenitore artistico scientifico , ideato dal medico napoletano Marco Lombardi,che veicola, attraverso le arti circensi e le arti in generale messaggi sociali, e valore aggiunto il Patrocinio dell ENCI,( Ente nazionale circhi) ed in collaborazione con il dott Giansisto Garavelli, medico dell ASST di Pavia e medico circense. Alla sezione Circo nel Festival delle Arti 2021 sarà dedicato anche il Premio "Principessa Stephanie di Monaco" e parte integrante del progetto sarà il Circo Medrano Casartelli, unico Circo italiano ad aver attivato un programma culturale di cui il Dott.Lombardi e’ il responsabile scientifico.

Per info & contatti

Associazione Culturale Noi per Napoli