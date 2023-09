Nola, “League of Legends- Emea Championship Final 2023” il 10 settembre al The Space

Al The Space Cinema di Nola arriva un evento speciale: domenica 10 settembre gli spettatori assisteranno alle LEC Season Finals, il culmine dell’anno agonistico in EMEA, con le migliori sei squadre nazionali. La diretta da Montpellier sarà commentata in lingua italiana.

I campioni di LEC Inverno, Primavera ed Estate si assicureranno automaticamente un posto nelle LEC Season Finals, mentre i posti rimanenti e la classifica generale saranno decisi dai punti del campionato. Le sei squadre si sfideranno per dimostrare il loro dominio e per avere la possibilità di rappresentare l'EMEA sul palcoscenico internazionale del Campionato mondiale di League of Legends.

È possibile acquistare i propri posti in sala visitando il sito di The Space Cinema, al seguente link: https://www.thespacecinema.it/extra/league-of-legends-emea-championship-final-2023.